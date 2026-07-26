Incendies: près de 40’000 campeurs évacués en Gironde et dans les Landes

40’000 campeurs évacués en Gironde et dans les Landes

Quelque 45 campings ont été évacués face aux violents incendies qui frappent le sud-ouest de la France.

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Aucun blessé n’est à déplorer, mais deux établissements ont été détruits au moins en partie, tandis que les professionnels du tourisme redoutent l’arrivée de nouveaux vacanciers. Image: EPA LANDES PREFECTURE

Près de 40'000 vacanciers, installés dans 45 campings de Gironde et des Landes, en proie à de violents incendies, ont été jusqu'à présent évacués, a indiqué dimanche à l'AFP la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA)

«Samedi, à date, on était en Gironde et dans les Landes, à 45 campings évacués au total, représentant près de 40.000 campeurs évacués», a déclaré le président de la FNHPA Nicolas Dayot, se félicitant de n'avoir:

«Aucun blessé à déplorer»

Un camping a été complètement détruit et un autre partiellement à Lège-Cap-Ferret (Gironde), aucun dans les Landes, a-t-il précisé.

L'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon menace désormais les abords de la métropole de Bordeaux. Quelque 220'000 personnes ont été évacuées depuis mercredi. Dans le département voisin des Landes, où le feu est «mieux contenu mais pas fixé», il y a déjà eu 30'000 évacuations.

Le président de la FNHPA s'inquiète aussi de l'arrivée de nouveaux touristes dans les prochains jours, «ceux qui avaient prévu et qui avaient déjà réservé, voire qui avaient déjà payé», tandis que les autorités «préconisent de ne pas venir».

Jusqu'à présent, «on a assez peu d'annulations spontanées de la part des clients, parce que tout le monde est attentiste, tout le monde espère que la crise va se solutionner», poursuit-il.

«Les clients qui sont dans le sud du bassin d'Arcachon par exemple, qui n'est pas touché, sont plutôt motivés pour l'instant.» Dayot

Le camping est, parmi les hébergements collectifs, «le premier mode d'hébergement touristique dans la zone» en proie aux flammes, a-t-il rappelé.

Les Landes sont aussi le département où la taille moyenne des campings est la plus importante de France: «on est sur des grands établissements pour certains d'entre eux, donc ils sont très lourds pour l'économie touristique», a souligné Dayot. (dal/ats/afp)