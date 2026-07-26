assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
International
Climat

En Gironde, un incendie hors norme menace les abords de Bordeaux

En Gironde, un incendie hors norme menace les abords de Bordeaux

Quelque 42’000 hectares ont déjà brûlé et 220’000 personnes ont été évacuées en Gironde, où un feu «extrêmement virulent» et imprévisible se trouve désormais à 15 kilomètres de Bordeaux.
26.07.2026, 16:1526.07.2026, 16:15
epa10079386 A handout photo made available by the Gironde Fire and Rescue Departmental Service 33 (SDIS 33) shows a firefighter battling a forest fire in La-Teste-de-Buch, France, 19 July 2022. The Gi ...
Aucune évacuation de la métropole n’est toutefois envisagée à ce stade.Image: EPA SDIS 33

Quelque 42'000 hectares ravagés, 220'000 personnes évacuées: en Gironde «la situation demeure très défavorable», selon le ministre de l'Intérieur, avec un incendie hors norme dont la progression reste imprévisible et qui menace désormais les abords de Bordeaux.

Le feu est désormais «à 15 km» de la métropole bordelaise, mais l'évacuation de Bordeaux «n'est pas à l'ordre du jour», a réaffirmé à la mi-journée son maire Thomas Cazenave.

Incendies en France et en Espagne: près de 260'000 personnes évacuées

Les flammes ont ravagé depuis mercredi 420 km2 (soit l'équivalent de près de deux fois le lac de Neuchâtel), selon la préfecture, faisant de cet incendie l'un des plus importants recensés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1949, le grand incendie qui avait embrasé la forêt des Landes de Gascogne, le plus meurtrier jamais vu en France, avait ravagé environ 500 km2.

Au Porge, entre le Cap Ferret et Bordeaux, les images aériennes captées par l'AFP témoignent de la violence du feu: des rangées de maisons ravagées, des voitures carbonisées et des bâtiments entièrement détruits.

Au total, 240 habitations ont été détruites en Gironde, selon la préfecture. Si aucune victime civile n'est à déplorer à ce stade, 75 sapeurs-pompiers ont été blessés, dont dix ont dû être évacués.

Feu imprévisible

«La situation demeure très défavorable», a affirmé dimanche matin sur X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant «un feu est redevenu extrêmement virulent, imprévisible», en début de nuit, avant de redevenir «plus calme».

Face à la menace, 55'000 nouvelles évacuations ont été ordonnées samedi soir dans des communes situées au sud-est du Bassin ou proches de la métropole (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas), portant à 220'000 le nombre de déplacés dans le département.

Fumées des incendies: quels dangers pour la santé et comment se protéger?

C'est l'une des plus grandes évacuations jamais organisée en France à la suite d'incendies.

L'imprévisibilité du feu complique le travail des secours. «C'est un feu qui n'a pas de sens, il n'a pas de direction. On ne peut pas prévoir», a expliqué à l'AFP Guillaume Millet, du Sdis 33.

A peine une zone semble-t-elle maîtrisée qu'un nouveau départ se déclare quelques centaines de mètres plus loin. Une inquiétude renforcée par les prévisions météorologiques. «La semaine prochaine, nous aurons malheureusement une nouvelle vague de canicule. Nous atteignons les limites de nos capacités et nous tendons vers un impossible opérationnel qui se rapproche», a averti sur France Inter le lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Autres régions sinistrées

Dans les Landes, autre front majeur, l'incendie de Biscarrosse était dimanche «mieux contenu mais pas fixé», selon la préfecture, concernant désormais 3600 hectares contre environ 3500 la veille.

Le feu «n'a plus progressé» et est «maintenu dans son enveloppe», a assuré à la mi-journée le préfet Gilles Clavreul, saluant des conditions météorologiques favorables, avec «quelques gouttes de pluie». Quelque 3000 des 30'000 personnes évacuées ont déjà pu regagner leur domicile.

Dans le Var, où 2000 personnes ont été évacuées, l'incendie a encore progressé pour parcourir 4500 hectares au total.

Environ 4150 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur ces principaux fronts, dont 2500 en Gironde.

D'autres feux sont en cours en Corse et dans les Hautes-Alpes. (dal/ats/afp)

Plus d'articles sur les incendies
L'Italie face à sa faible conscience écologique
1
L'Italie face à sa faible conscience écologique
de Dominik Straub, Rome
Feu de forêt en Valais: «Les problèmes surgissent après l'incendie»
Feu de forêt en Valais: «Les problèmes surgissent après l'incendie»
de Kilian Marti
L'ampleur exceptionnelle des incendies en Grèce
L'ampleur exceptionnelle des incendies en Grèce
de Alberto Silini
L'Algérie en proie aux flammes: 34 personnes sont décédées
L'Algérie en proie aux flammes: 34 personnes sont décédées
Thèmes
L'Europe connait des incendies d'une grande ampleur
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet Ougandais brigue le poste de secrétaire général de l'ONU
L'Ougandais Olara Otunnu a officialisé sa candidature pour le poste de secrétaire général de l'ONU, dont le processus de sélection débute jeudi.
La course pour devenir le prochain secrétaire général de l'ONU compte depuis samedi un septième candidat: l'Ougandais Olara Otunnu. Cet ancien haut responsable de l'organisation a été candidat présidentiel d'opposition dans son pays.
L’article