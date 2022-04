Collector

Un timbre russe, vendu à 1 million d'exemplaires, devient symbolique

Le président ukrainien Zelensky, tenant les fameux timbres. Image: Twitter

«Bateau russe va te faire f****e», un timbre devient non seulement collector, mais aussi une figure emblématique.

Un timbre représentant un soldat ukrainien faisant un doigt d'honneur au «Moskva», un vaisseau amiral russe coulé jeudi en Mer noire, s'est arraché vendredi à travers les bureaux de poste du pays, devenant un objet collector et un symbole de «victoire».

A la poste centrale de Kiev, des centaines d'Ukrainiens de tous âge ont fait la queue pendant plusieurs heures pour se procurer en premier le timbre rectangulaire qui devait être imprimé à un million d'exemplaires.

Le timbre en question 👇

Image: Twitter

«Ce bateau était leur plus gros, il valait environ 750 millions de dollars, ils ont tout misé dessus et on le leur a détruit !», exulte Ioury Kolessan, 22 ans, qui a attendu deux heures et demie pour acheter une planche de 30 timbres. Il ajoute:

«C'est une nouvelle étape de la guerre, celle de la victoire»

Au premier jour du conflit, dans un échange radio devenu viral, les garde-frontières ukrainiens de la petite Île aux serpents avaient lancé «va te faire foutre» au navire russe, lui demandant de se rendre.

L'enregistrement de cet échange avait fait le tour du monde et servi de leitmotiv à la résistance ukrainienne, apparaissant même sur des pancartes au cours de manifestations de soutien à l'étranger et désormais sur des timbres.

Image: Twitter

La poste avait lancé début mars un concours pour illustrer l'épisode. Après plus de 500 propositions, l'illustration du dessinateur de Lviv Boris Groh, montrant un soldat ukrainien de dos sur du sable jaune faire un doigt d'honneur au vaisseau russe sur fond bleu, a été sélectionnée.

«Quand nous avons conçu le timbre nous ne connaissions pas l'issue de cet épisode mais nous en sommes ravis», a commenté auprès de l'AFP Igor Smelyansky, directeur général de la poste ukrainienne. (ats/chl)