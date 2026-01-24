Explosion meurtrière dans un labo de cocaïne en Colombie

Neuf personnes ont été tuées et huit autres blessées lors de l’explosion d’un laboratoire clandestin de fabrication de cocaïne, vendredi dans la région de Nariño, près de la frontière avec l’Équateur.

La Colombie fait partie des quelque 20 pays producteurs et distributeurs de substances illégales. Keystone

Une explosion dans un laboratoire clandestin de fabrication de cocaïne a fait neuf morts et huit blessés en Colombie, près de la frontière avec l'Equateur, a annoncé la police vendredi. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bouteille de gaz a explosé en pleine opération de fabrication de drogue.

Ce laboratoire était installé sur le territoire indigène awá, dans la région de Nariño, dans le sud-ouest de la Colombie, une importante zone de production de cocaïne où les groupes rebelles armés sont très présents.

L'incident s'est produit «à l'aube du 23 janvier» (vendredi), a déclaré le colonel de police John Jairo Urrea, dans une vidéo.

Les victimes travaillaient pour une faction dissidente de l'ancienne guérilla des FARC, qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016.

«En raison d'erreurs humaines et de la manipulation de bouteilles de gaz [...] le lieu a pris feu en quelques secondes» Le groupe rebelle

La région de Nariño, frontalière de l'Equateur, joue depuis des décennies un rôle crucial dans la production de drogue à destination des Etats-Unis. (dal/ats/afp)