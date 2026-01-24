Explosion meurtrière dans un labo de cocaïne en Colombie
Une explosion dans un laboratoire clandestin de fabrication de cocaïne a fait neuf morts et huit blessés en Colombie, près de la frontière avec l'Equateur, a annoncé la police vendredi. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bouteille de gaz a explosé en pleine opération de fabrication de drogue.
Ce laboratoire était installé sur le territoire indigène awá, dans la région de Nariño, dans le sud-ouest de la Colombie, une importante zone de production de cocaïne où les groupes rebelles armés sont très présents.
L'incident s'est produit «à l'aube du 23 janvier» (vendredi), a déclaré le colonel de police John Jairo Urrea, dans une vidéo.
Les victimes travaillaient pour une faction dissidente de l'ancienne guérilla des FARC, qui n'a pas adhéré à l'accord de paix de 2016.
La région de Nariño, frontalière de l'Equateur, joue depuis des décennies un rôle crucial dans la production de drogue à destination des Etats-Unis. (dal/ats/afp)