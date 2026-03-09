assez ensoleillé12°
Des pluies extrêmement dangereuses et acides menacent Téhéran

TEHRAN, IRAN - MARCH 8: Fire breaks out at the Shahran oil depot after US and Israeli attacks, leaving numerous fuel tankers and vehicles in the area unusable in Tehran, Iran on March 8, 2026. Hassan ...
Un incendie du dépôt pétrolier de Shahran après les attaques américaines et israéliennes dans la région de Téhéran, le 8 mars 2026.Image: ANADOLU

Des pluies «extrêmement dangereuses et acides» menacent Téhéran

Des frappes sur plusieurs dépôts de pétrole à Téhéran ont libéré d’importantes quantités de polluants toxiques, faisant craindre des pluies acides dangereuses.
09.03.2026, 12:1409.03.2026, 12:32

Quatre dépôts de pétrole et un site logistique de produits pétroliers ont été frappés dans la nuit de samedi à dimanche à Téhéran et ses environs, faisant quatre morts, ont indiqué les autorités iraniennes, appelant les habitants à se cloîtrer en raison des risques sanitaires.

La distribution de carburant a été "temporairement" interrompue à Téhéran après ces frappes, a annoncé le gouverneur de la capitale, Mohammad Sadegh Motamedian, cité par l'agence de presse officielle Irna.

Vidéo: watson

Les cinq sites sont «endommagés» mais le «feu est sous contrôle», a précisé à la télévision d'Etat le dirigeant de la compagnie nationale de distribution des produits pétroliers, Keramat Veyskarami:

«Quatre employés, dont deux chauffeurs, ont été tués»

La fumée des incendies déclenchés par ces frappes a envahi le ciel de la capitale iranienne pendant la nuit, couvrant la ville d'un voile noir au petit matin, selon les journalistes de l'AFP sur place.

Des habitants ont décrit une odeur de brûlé prégnante.

Des pluies «extrêmement dangereuses et acides»

Les autorités environnementales iraniennes ont appelé les habitants à rester à l'intérieur pour éviter les problèmes respiratoires et autres risques pour la santé.Selon le Croissant-Rouge iranien, «d'importantes quantités d'hydrocarbures toxiques, de soufre et d'oxydes d'azote» ont été libérés dans l'air.

«En cas de précipitations, la pluie serait extrêmement dangereuse et acide», a ajouté l'organisation dans un communiqué, mettant en garde contre des risques de brûlures cutanées et de graves lésions pulmonaires.

Selon le dirigeant de la compagnie nationale de distribution des produits pétroliers, l'Iran garde des réserves «suffisantes» de carburant dans des dépôts à travers le pays. Les frappes sont survenues alors que la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par une offensive israélo-américaine contre Téhéran, est entrée lundi dans son dixième jour. (jah/afp)

