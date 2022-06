Commentaire

Avortement aux Etats-Unis: et à la fin, c'est Dieu qui gagne

Lorsqu'un pouvoir démocratique fait passer ses décisions pour la volonté de Dieu, il se décale vers la théocratie et la liberté de mœurs s'en ressent.

La légende du foot Maradona, pour faire avaler sa tricherie dans le quart de finale opposant l’Argentine à l’Angleterre à la coupe du monde de 1986, avait parlé de «la main de Dieu». Trente-six ans plus tard, pour expliquer la révocation par la Cour suprême du droit à l’avortement au niveau fédéral aux Etats-Unis, l’ex-président républicain Donald Trump, qui aura nommé trois juges conservateurs à la plus haute juridiction du pays, la faisant basculer pour longtemps dans le puritanisme religieux, dit en gros la même chose: «C’est la volonté de Dieu.»

Quand des hommes de pouvoir, dans des Etats de droit, attribuent au Tout-Puissant le fruit de leur délibération, quand ils l’invoquent pour légitimer leur politique, la démocratie se décale vers la théocratie et l’individu y perd en libertés de mœurs. Ce que les puritains appellent des actes de débauche.

Depuis vendredi, déjà sept Etats sur les treize qui en ont manifesté l’intention, ont interdit l’avortement aux Etats-Unis. Et l’on craint, maintenant, que l’interdit ne frappe la contraception et le mariage entre personnes de même sexe, ce dernier reconnu par la Cour suprême en 2013, lorsque les Américains étaient dirigés par Barack Obama – une autre époque.

Deux Amériques qui ne se comprennent plus

Les spécialistes des Etats-Unis nous le disent: il existe, dans ce pays, deux Amériques qui n’ont plus grand-chose en commun: l’une adossée aux droits des individus, l’autre se réclamant de Dieu et qui confond le parlement avec le temple. La première penche vers l’individualisme, la seconde se veut plus unitaire. Ces deux Amériques n’auraient à ce point plus rien de semblable qu’elles ne seraient plus très éloignées du moment où elles pourraient en venir aux mains (aux armes).

Le retour fracassant (il n’était pas non plus parti bien loin) de Dieu aux Etats-Unis, est sans doute une manière pour ceux qui s’en réclament politiquement, généralement le camp républicain, d’affirmer avec force et comme pour signifier le caractère irrémédiable de la chose, le primat d’une certaine idée des Etats-Unis: protestante et blanche, sinon dans les faits, du moins comme principes directeurs devant s’imposer à tout un pays.

Le Dieu de Trump et de ses amis, c’est un peu le Dieu des islamistes au Maghreb ou en Iran – et parfois en Europe: c’est le Dieu qui purge la société d’influences jugées néfastes

Chacun comprendra peut-être, à la faveur des transformations en cours dans la société américaine, que la laïcité et sa grande sœur la raison, sont les alliés d’une société faite d’individus libres.

Chacun comprendra peut-être, de la même façon, que vouloir singer le Dieu des bigots créationnistes en forgeant un Dieu nouveau, celui de l’être du futur, qui nécessiterait la déconstruction du monde actuel, de ses statues, de toutes ses hiérarchies et jusqu’à ses repères sexuels, au profit de cette autre croyance qu’on nomme aussi le wokisme, n’est pas une solution viable ni souhaitable. Et d'abord pour les «wokes», qui n'ont rien à gagner d'une confrontation avec le Dieu des trumpistes. Ils en sortiraient probablement laminés, tant peut être puissant le rouleau-compresseur religieux. L'original souvent l'emporte sur la copie.

Faisons en sorte que Dieu, quelque cause qu'il serve, reste à sa place, dans l'intimité des vies. Faisons en sorte que Dieu ne gagne pas avant la vraie fin.