Des denrées sont bloquées dans des entrepôts en Egypte et en Jordanie, dénoncent les organisations (image d'archives). Keystone

Ces organisations suisses veulent un meilleur accès à Gaza

Une lettre signée par plus d'une centaine d'entités, dont des suisses, critiquent le fait qu'Israël entrave la livraison de l'aide par des obstacles bureaucratiques et utilise la faim comme une arme.

Plusieurs œuvres d'entraide suisses demandent au gouvernement israélien un meilleur accès à la bande de Gaza. Elles font partie de la centaine d'organisations dans le monde qui ont signé un appel en ce sens.

La prise de position publiée dans la nuit de mercredi à jeudi a été signée entre autres par Alliance Sud, Caritas Suisse, l'Entraide Protestante Suisse (EPER), Medico International Suisse, Solidar Suisse, Swissaid et l'organisation d'aide à l'enfance Terre des Hommes, basée à Lausanne.

L'appel a également été signé par l'organisation suisse «Voix juive pour la démocratie et la justice en Israël/Palestine» ainsi que par l'organisation de défense des droits de l'homme Peace Watch Switzerland, qui envoie des observateurs des droits de l'homme au Proche-Orient.

La faim comme une arme

Dans leur lettre, plus d'une centaine d'organisations issues de nombreux pays critiquent le fait qu'Israël entrave la livraison de l'aide par des obstacles bureaucratiques et utilise la faim comme une arme. Des denrées alimentaires, de l'eau, des médicaments et des tentes d'une valeur de plusieurs millions de dollars sont bloqués dans des entrepôts en Egypte et en Jordanie, dénoncent les organisations.

Pendant ce temps, la population palestinienne de la bande de Gaza souffre de la faim et les hôpitaux sont gravement sous-équipés. Les enfants notamment, les personnes âgées et handicapées meurent de faim et de maladies qui pourraient en réalité être traitées.

Plus d'une centaine d'organisations soulignent en outre le nombre élevé de travailleurs humanitaires tués dans la bande de Gaza. Depuis 2023, 517 travailleurs humanitaires ont été tués dans le monde, dont 509 dans les territoires palestiniens occupés. (jzs/ats)