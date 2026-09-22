L'assistante de Trump a commis une erreur fatale

Natalie Harp dans le Bureau ovale avec Donald Trump. Image: montage watson

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Le pire cauchemar de Donald Trump vient de se réaliser

Donald Trump a banni des journalistes de la Maison-Blanche par le biais de son assistante – un autogoal comme on en voit rarement en matière de popularité.

Philipp Löpfe Suivez-moi

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Ces dernières semaines ont été désastreuses pour Donald Trump: sa cote de popularité, déjà médiocre, a encore dégringolé. Et il serait incorrect d'incriminer les fake news, contrairement à ce que prétend le républicain. S’il ne parvient plus à convaincre, c’est parce que sa guerre contre l’Iran tourne de plus en plus au désastre, que l’inflation s'envole et que la classe moyenne perd du pouvoir d'achat. Et c'est aussi parce que les méthodes brutales de sa police de l’immigration, l’ICE, suscitent l’indignation et que plus personne n'adhère ni à ses projets dictés par la vanité ni à sa corruption.

Donald Trump ne veut rien voir de tout cela, et il n’y est d’ailleurs pas obligé. Natalie Harp, son assistante que l'on surnomme parfois «l'imprimante humaine», ne lui fournit généralement que des informations qui le présentent sous un jour favorable.

Natalie Harp, jamais très loin du chef d'Etat. Image: keystone

Vendredi dernier, elle a manifestement dérogé à la règle en lui soumettant un extrait peu flatteur de la chaîne de télévision de centre gauche MS NOW (anciennement MSNBC). Trump est entré dans une colère noire et a immédiatement pris un décret présidentiel interdisant désormais aux journalistes de cette chaîne l’accès à la Maison-Blanche. Et puisqu’il était lancé, il en a également exclu les représentants de CNN et de Politico.

Le président et son bras droit ont ainsi marqué un autogoal de premier ordre. Le premier amendement de la Constitution, qui garantit notamment la liberté d’expression et de la presse, est sacré pour les Américains, y compris les conservateurs. La réaction des cinq chaînes de télévision ABC, NBC, CBS, CNN et Fox News ne s'est pas fait attendre. Elles qui collaborent pour se partager les images de la vie politique nationale ont décidé de suspendre ce service jusqu’à ce que Trump lève l’interdiction frappant leurs confrères.

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Les journalistes se montrent très rarement solidaires, mais cette fois, ils ne plaisantent pas. Lorsque le président a inauguré lundi sa nouvelle aire d’atterrissage pour hélicoptères – un projet dont il est très fier –, son discours est resté inaudible. Les techniciens du son du pool télévisé n’ont pas assisté à l’événement.

Pour le milliardaire, la privation de caméras constitue la punition suprême. Cela revient à priver un toxicomane de sa drogue. En narcissique pathologique, Trump passerait quatre heures par jour devant un écran. Avant même son installation à la Maison-Blanche, il avait fait installer un immense écran dans le Bureau ovale, équipé d’un système lui permettant d’enregistrer plusieurs émissions simultanément.

Le cauchemar de Trump: aucune caméra braquée sur lui. Image: keystone

«Pour Trump, la télévision constitue ce qu’il y a de plus important au monde», explique ainsi Ramin Setoodeh, auteur d’un livre sur le personnage. «Lorsque je l’ai interviewé pour mon ouvrage, il m’a confié que les audiences étaient la seule chose qui comptait vraiment. Peu importe que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne. Si vous faites de bonnes audiences, vous avez réussi», raconte-t-il encore au New York Times.

Trump ne semble pas avoir anticipé le boycott des autres chaînes, et encore moins la participation de sa préférée, Fox News. En secret, il espère donc peut-être même que le recours déposé par les trois médias bannis aboutira, que leurs journalistes pourront de nouveau accéder à la Maison-Blanche et que cet épisode prendra fin.

Ce scénario ne semble pas complètement farfelu. Le juge chargé de l’affaire – nommé par Trump – s’est déjà prononcé contre lui dans une affaire similaire. À l’époque, le litige concernait le journaliste de CNN, Jim Acosta, dont Trump ne voulait plus à la Maison-Blanche. Sur ordre du juge, il avait dû lever cette interdiction.

Cette fois encore, les motifs invoqués pour exclure les trois médias semblent particulièrement discutables.

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Faire valoir cet argument devant un juge pour contourner le premier amendement paraît difficile.

A cela s’ajoute que le climat politique a changé à travers le pays. «Trump a enfin perdu le contrôle du récit», constatent Jonathan Rauch et Peter Wehner dans une tribune publiée par le New York Times.

Entouré de soutiens dévoués et sans scrupules comme Stephen Miller et Russell Vought, et suivi par des idéologues conservateurs comme Kevin Roberts (du laboratoire d’idées Heritage Foundation) ou Patrick Deneen (professeur à l’Université catholique Notre-Dame), Trump avait planifié une révolution culturelle. «Leur projet consistait à utiliser le pouvoir du gouvernement et l’influence sans précédent d’un président pour dominer et transformer la société civile», écrivent Rauch et Wehner.

Ce projet a échoué, la révolution n'aura pas lieu. Bannir quelques journalistes de la Maison-Blanche ne serait finalement rien de plus qu’un geste d’impuissance. Ou, comme poursuivent Rauch et Wehner:

«A 80 ans, Trump perd son emprise sur le pouvoir et sur sa propre base. Le mouvement MAGA se fragmente. Et le président ne fait plus peur. Nous savons aujourd’hui ce qui n’était pas encore clair il y a un an: intimider et réorganiser la société civile américaine est bien plus difficile que ne l’avaient imaginé les révolutionnaires MAGA»

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)