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L'armée américaine dit avoir conclu une série de frappes en Iran
Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
- Israël et les Etats-Unis ont commencé à bombarder l'Iran le 28 février. Téhéran a riposté en frappant Israël et de nombreux pays du Golfe.
- La guerre s'est élargie au Liban, qu'Israël bombarde également.
- Les Etats-Unis et l'Iran s'échangent depuis régulièrement des frappes, s'accusant mutuellement de violations de leur fragile cessez-le-feu signé le 17 juin 2026.