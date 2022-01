Image: keystone

Commentaire

On y est: voici (malheureusement) le «masque qui protège de tout»

A l'heure où l'on s'arrache les masques FFP2, une start-up française promet une protection «100% efficace» avec un masque d'un nouveau genre. Une invention qui a fait fureur à Las Vegas ce week-end et qui nous plonge dans une utopie fatigante: la protection «contre tout».

Nous y voilà. Déjà. La protection maximale. L’écran total. Le caisson de Michael Jackson. Nous d’un côté, le reste du monde (et ses dangers) de l’autre. L’illusion d’un isolement. Le degré ultime d’un environnement safe.

De quoi parle-t-on? D’un masque. D’un masque révolutionnaire (et foutrement encombrant) qui, une fois placé sur nos gueules, «nous protège de tout». Pas seulement du Covid, des virus, des bactéries ou de la pollution. De tout. Et quand on dit que l’on est protégé de tout, ça sous-entend que plus rien n’est un danger. C’est plutôt culotté d’affirmer que l’on peut être désormais à l’abri d’absolument tout.

Le poids de l'hygiène

Et c’est le papa de cette nouvelle invention lyonnaise qui a osé franchir le pas (réthorique) au moment de dévoiler sa trouvaille il y a quelques jours au Consumer electronics show (CES) de Las Vegas, la Mecque de la tech. On parle même de l’attraction phare de cette édition.

Tu m’étonnes. En pleine pandémie de Covid-19, à un moment où les masques FFP2 s’arrachent (en France en tout cas), il y a de quoi faire fureur sans se fouler quand on balance en bombant le torse que le machin est «100% efficace». Vincent Gaston (c’est son vrai nom) a poussé la gaffe jusqu’à auto-juger sa bécane comme étant la plus super cool sur le marché:

«Il y a sûrement des masques qui sont efficaces, mais ils n'auront pas les propriétés antipollution du nôtre» (en toute confiance)

Dans les détails?👇

Durée de vie du masque? Quatre ans.

Premiers modèles dispo? En avril au Japon, en Corée et aux Etats-Unis.

Et on fait ça où? Les patrons de l'engin comptent construire une unité de production dans la banlieue de Lyon.

Nombre d'emplois à terme? Minimum 150.

C'est fou comme il suffit de filer à Las Vegas pour être en mesure de promettre le Graal technologique avec un verbiage ahurissant. FranceInfo nous précise même qu'il y a la petite histoire touchante qui accompagne le business. Monsieur Gaston a mis au point son masque avec l'école d'ingénieurs de Lyon et un fabricant de... lingerie. Le plus important: c'est grâce à une idée de «son fils, baroudeur, sensible à la pollution des mégapoles et mort de la mucoviscidose» que la bestiole se retrouve aujourd'hui sur les étals.

Les étals? Mmh. Pas vraiment. Et pour deux raisons pour le moins handicapantes (hormis le fait que c'est très moche):

L'engin pèse tout de même 130 grammes , de quoi en avoir rapidement plein la nuque à force de le trimballer.

, de quoi en avoir rapidement plein la nuque à force de le trimballer. Et, vous vous en doutez sûrement, son prix: 300 balles.

Mais ça ne perturbe pas outre mesure notre Gaston, puisqu'il le destine avant tout aux pros. Pas folle, la bête. On liste? «Monde hospitalier», «forces de l'ordre», «SAMU», «pompiers». Sans oublier l’appât à la mode dans notre petit monde de plus en plus healthy dans l'âme: «Mais aussi pour tous les gens qui veulent se protéger dans la vie de tous les jours».

Se tenir à l'écart des dangers, «dans la vie de tous les jours», avec un masque «100% efficace» et «qui protège de tout», ça se mérite et… se quantifie: le poids de l'hygiène à tout prix qui pèse sur le bout du museau et sur le porte-monnaie. Pas certain, en revanche, que cette muselière sanitaire nous empêche de raconter des âneries dans des micros.

Décidément, l'avenir, c'est du propre.