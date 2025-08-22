en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Hongrie

Sommet de la paix en Ukraine: la Hongrie concurrence Genève

La Hongrie menace le sommet de la paix à Genève

Donald Trump aurait discuté avec Viktor Orban de la capitale hongroise comme lieu de négociation. Genève pourrait se retrouver désavantagée.
22.08.2025, 05:2822.08.2025, 05:28
Florian Bayer, vienne / ch media
Plus de «International»

Alors Budapest? Mercredi, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la capitale hongroise pourrait accueillir le sommet prévu sur l'Ukraine. Selon plusieurs sources médiatiques, le président des Etats-Unis aurait même téléphoné au premier ministre hongrois Viktor Orban lundi, lors de sa rencontre avec des dirigeants européens. Apparemment à la demande des chefs d'Etat, afin de pousser Budapest à revenir sur son veto concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

Orban aurait alors proposé la capitale hongroise comme lieu des négociations entre Poutine et Zelensky.

Une telle proposition a probablement plu à Trump, qui entretient depuis des années des relations amicales avec l'illibéral Orban. Parallèlement, ce dernier bénéficie d'excellentes relations avec Moscou: une combinaison rare.

Pour Macron, Poutine ne veut pas la paix

Selon Politico, le Secret Service étasunien préparerait déjà une rencontre à Budapest, citant des sources au sein du gouvernement. Ni la Maison-Blanche ni le gouvernement hongrois n'ont pour l'instant confirmé ou démenti l'information.

epa11473669 A handout photo made available bythe Hungarian PM?s Press Office shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban (L) and former US president and Republican presidential candidate Donald Trump ...
Donald Trump et Viktor Orban à Mar-a-Lago en 2024.Keystone

Auparavant, la Suisse était surtout envisagée comme lieu possible des négociations. Le président français Emmanuel Macron avait explicitement proposé Genève, et la Suisse s'était dite prête à accueillir de telles discussions. Un avantage décisif pour Genève: le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis avait assuré que Poutine bénéficierait d'une immunité malgré le mandat d'arrêt de la CPI, Genève jouant, en tant que siège européen de l'ONU, un rôle particulier.

Genève: «Pourquoi le sommet Poutine-Zelensky peut se tenir chez nous»

Dernièrement, le chancelier autrichien Christian Stocker a également évoqué Vienne. Comme Genève, la capitale autrichienne est l'un des quatre sièges de l'ONU, mais il est peu probable qu'un sommet s'y tienne. L'Autriche est, par ailleurs, membre de l'UE et militairement engagée, mais pas politiquement neutre. Elle est perçue comme un soutien à l'Ukraine.

Modèle historique

Actuellement, tous les signes semblent indiquer Budapest. Avant même les rumeurs récentes, Péter Magyar, dirigeant du principal parti d'opposition hongrois le Parti Respect et liberté (Tisza), avait proposé Budapest comme lieu de négociation, en se référant au Mémorandum de Budapest de 1994. Cet accord prévoyait des garanties de sécurité pour l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine, mais il a été bafoué en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée et envahi le Donbass:

«Il est maintenant temps de parvenir à nouveau à un accord viable et durable à ce sujet».
Péter Magyar, dans un post Facebook, ce 19 août.

D'après Luca Flora Soltesz, analyste politique du think tank Visegrad Insight, Magyar a soit reçu des informations privilégiées, soit à un bon instinct pour savoir comment mettre Orban sous pression. Pour Orban, au pouvoir depuis 15 ans, l'enjeu est considérable: la tenue du sommet constituerait un véritable succès pour le premier ministre hongrois. L'analyste politique le souligne:

«Orban pourrait alors une fois de plus se présenter comme un faiseur de décisions, aux côtés des puissants du monde.»
Analyse
Voici les principales faiblesses du plan de paix de Trump

Mais Orban pourrait tout aussi bien faire une grosse erreur stratégique:

«S'il ne parvient pas à garantir le sommet et à l'organiser effectivement, il ne sera plus perçu comme l'homme de paix qu'il vaut absolument être.»

Parmi d'autres incertitudes, il faut également que le pouvoir ukrainien soit prêt. La Hongrie est loin d'être un terrain neutre et suit depuis des années une politique favorable à Moscou, s'opposant par exemple systématiquement aux sanctions contre la Russie et à l'aide militaire à l'Ukraine. De plus, selon Luca Flora Soltesz, le gouvernement hongrois instrumentalise de manière systématique la question des minorités hongroises en Ukraine pour attiser l'hostilité envers ce pays.

Dès le mois d'avril, Orban avait déjà reçu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Budapest, lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Orban a alors annoncé la sortie de la Hongrie de la Cour pénale internationale. Celle-ci n'a pas encore été formellement réalisée, mais la Hongrie l'applique déjà de facto.

A Budapest, Poutine n'aurait donc rien à craindre. Depuis mars 2023, un mandat d'arrêt de la CPI pèse sur lui pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...

Sur la piste d'Irina G., la mystérieuse Russe aux business suisses douteux
de Kurt Pelda
L’Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)
de Thomas Wanhoff
Ces drones qui «pénètrent partout» offrent un avantage à la Russie
de Florent VERGNES
Le «pack bien-être de Trump» a eu l'effet escompté
de Remo Hess, La Haye
3
Pourquoi «Poutine a besoin de la paix l'année prochaine»
de Peter Riesbeck
La Chine a fourni un canon laser à Poutine
1
Thèmes
Donald Trump est photogénique, la preuve
1 / 80
Donald Trump est photogénique, la preuve
source: corbis news / view press
partager sur Facebookpartager sur X
Ils deviennent millionnaires et leur réaction est inoubliable
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Un juge s'oppose à la publication de documents de l'affaire Epstein
Un juge fédéral américain a rejeté mercredi la demande du gouvernement de Donald Trump de lever le secret judiciaire sur des documents concernant le financier et délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
Le juge Richard Berman a estimé que le gouvernement n'avait pas démontré qu'il existait des circonstances particulières qui justifieraient la divulgation des documents émanant du grand jury, normalement tenus secrets.
L’article