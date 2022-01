Jean-Michel Blanquer n’aura pas résisté à la tentation d’un «saut» à Ibiza... Contre l’avis des services du premier ministre Jean Castex. Image: shutterstock / keystone

Commentaire

Gérer les profs et le Covid à Ibiza? Non, ça va pas le faire Jean-Michel

Le ministre français de l'Education nationale s'est fait «pincer» à Ibiza en pleine crise Omicron et colère enseignante. Emmanuel Macron va-t-il pouvoir le garder au gouvernement?

Voilà le topo: t’es ministre de l’Education nationale, tu fais passer des règlements chiants pour les profs, Omicron oblige, et toi, tu te casses quatre jours à Ibiza? Ça va pas le faire, Jean-Michel. Et comme de fait, l’opposition de gauche réclame ce matin la démission de Blanquer, l’un des piliers de la macronie.

Sa bourde, révélée par Mediapart? Moins ses vacances que le lieu choisi pour les passer: Ibiza, aux Baléares. L’île aux plaisirs, celle des teufeurs ambiancés par David Guetta et de tout le carnet de la night. Certes, ça, c’est en été. L’hiver, c’est bien plus calme. Mais il y a le ciel, la mer, le sable, les chipirones et le vin blanc local, sur la terrasse, face à la plage. La vie du mec qui se la coule douce, quoi. Quand, au même moment, et alors qu’on le croit à Paris, il dévoile, dans une interview au Parisien, le protocole sanitaire s’appliquant aux enseignants.

Et ça tombe mal

La photo accompagnant l’article est trompeuse: le ministre y apparaît dans le cadre solennel de son bureau. La réalité, on la connaît: il est à Ibiza. Pour sa défense, le ministre invoque le protocole, justement: il ne voulait pas annoncer de protocole sanitaire tant que le travail des experts à ce sujet ne lui avait pas été remis. Or, tout est arrivé tardivement. Il n’aura pas résisté à la tentation d’un «saut» à Ibiza. Il pouvait tout aussi bien faire son annonce de là-bas, a-t-il dû penser. Contre l’avis des services du premier ministre Jean Castex, qui lui aurait dit en substance: c’est pas une bonne idée.

Blanquer a Ibiza après avoir validé le nouveau protocole sanitaire pic.twitter.com/koKeBeOZGw — 𝓂𝒾𝓀𝓎 (@MikeStonem_) January 17, 2022

Tête de Turc d’une grande partie de la gauche qui lui reproche entre autres sa croisade contre le «wokisme», ponctuée d’un colloque qu’il a honoré de sa présence les 7 et 8 janvier à La Sorbonne, Jean-Michel Blanquer met le gouvernement et la présidence de Macron en difficulté, alors que la campagne en vue de l’élection présidentielle va faire rage. Bref, ça tombe vraiment mal.

Le climat dans les rangs de l’Education national est à l’orage

La grève de jeudi dernier, qui réclamait un véritable plan d'urgence pour aider les enseignants à faire face à la pandémie du Covid-19 à l'école et aux protocoles sanitaires, a été suivie massivement. Des syndicats appellent à une nouvelle journée de débrayage pour ce jeudi. On imagine tout le profit symbolique qui pourra être fait du ministre «les pieds dans l’eau».La situation est-elle tenable pour Emmanuel Macron? Va-t-il lâcher Blanquer? L’impensable pourrait-il se produire?

Le polo et le homard

En 2003, lors de l’été caniculaire, pour commenter l’hécatombe des personnes âgées, le ministre de la Santé à l’époque, Jean-François Mattei, non seulement n’était pas à son poste à Paris, mais du surcroît était vêtu d’un polo tel un vacancier. Lui n’avait pas démissionné, mais son directeur de la santé l’avait fait à sa place. Plus récent, le «homardgate», de luxueux dîners organisés entre 2017 et 2018 aux frais de l’Assemblée nationale, par son président en personne, François de Rugy, avait entraîné la démission de ce dernier.

Emmanuel Macron fait à présent face à un «Ibizagate». Son ministre Blanquer aurait été mieux avisé de passer les quatre jours incriminé dans sa maison qu’il possède en Bretagne.