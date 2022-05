Eurovision 2022: 6 pays auteurs de tricheries «d'une ampleur inédite»

Dans un communiqué, l'instance dirigeante de l'Eurovision dénonce la tricherie «sans précédent» de l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Mari, qui se sont donné le plus de points. Explications

Six pays sont impliqués dans une tricherie «d’une ampleur inédite», selon un communiqué officiel daté de ce vendredi 20 mai et émanant de l'Eurovision elle-même – ou, pour être exact, par l'Union européenne de radiotélévision, instance dirigeante du concours. L'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Monténégro, la Pologne, la Roumanie et Saint-Mari auraient tenté de falsifier les résultats de l’édition 2022.

Comment?

Ces Etats sont soupçonnés de s'être donné le plus de points lors de la seconde demi-finale, qui a eu lieu le 12 mai.

«Il a été observé que quatre des six jurys ont placé les cinq autres pays dans leur top 5 (en prenant en compte le fait qu’un jury ne peut pas voter pour son pays). [...] Une irrégularité de cette ampleur est inédite.» Extrait du communiqué officiel

L'irrégularité a été détectée par l'Independent Voting Monitor. Cet organisme paneuropéen a établi que plusieurs des six pays soupçonnés avaient été bien moins plébiscités par les 15 autres pays votants, qui les ont placés au bas du classement.

Les votes de ces six pays ont été annulés selon les règles du concours. «Une irrégularité dans les votes du jury d'une telle ampleur est sans précédent», insiste l'organisme dans son texte. Pour rappel, c'est l'Ukraine qui a remporté le concours le 14 mai, devant le Royaume-Uni et l'Espagne, grâce au vote des téléspectateurs. (foj)