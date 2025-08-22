en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

La «prison des alligators» chérie de Trump va être rayée de la carte

La «prison des alligators» chérie de Trump risque d'être rayée de la carte

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump visits a temporary migrant detention center informally known as &quot;Alligator Alcatraz&quot; in Ochopee, Florida, U.S., July 1, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein ...
L'«Alligator Alcatraz» adoré par Donald Trump a reçu l'ordre d'être démantelé dans les 60 prochains jours et de cesser d'accueillir des migrants illégaux.Image: REUTERS
Une juge fédérale a ordonné jeudi la fermeture progressive du centre de rétention surnommé l’«Alcatraz des alligators» dans les 60 jours, interdisant toute nouvelle détention de migrants sur ce site controversé au cœur des Everglades, en Floride.
22.08.2025, 09:3822.08.2025, 09:45
Plus de «International»

Une juge de Floride a interdit jeudi à l'administration Trump et aux autorités de Floride de détenir de nouveaux migrants dans le centre de rétention surnommé l'«Alcatraz des alligators» et leur a ordonné de retirer sous 60 jours de nombreux équipements, signifiant sa fermeture à terme. Dans la foulée de la décision, les autorités de Floride ont annoncé faire appel.

Trump inaugure Alligator Alcatraz, le nouveau cauchemar des migrants

Le centre de rétention avait été monté en juin à la hâte avec lits superposés, cages grillagées, et pavillons de toile blanche, le tout sur un aérodrome abandonné au milieu des marécages des Everglades.

La Maison-Blanche et les autorités locales l'ont surnommé l'«Alcatraz des alligators», en référence à l'ancienne île-prison de la baie de San Francisco que Donald Trump compte par ailleurs rouvrir. Quelque 3000 places étaient prévues en Floride, avait affirmé la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

FILE - Work progresses on a new migrant detention facility dubbed &quot;Alligator Alcatraz,&quot; at Dade-Collier Training and Transition facility in the Florida Everglades, on July 4, 2025, in Ochope ...
Le site devrait disparaître d'ici 60 jours.Keystone

Mais le centre a suscité la colère des associations environnementales - les Everglades étant une zone protégée - et des défenseurs des droits humains. La décision jeudi de la juge Kathleen Williams fait suite à une procédure intentée par deux associations, «Friends of the Everglades» et «Center for Biological Diversity», qui estiment que le centre menace l'écosystème fragile des marécages alentours et a été construit sans études d'impact environnemental.

epa12293022 Immigration activists and family members of detainees attend a vigil outside Alligator Alcatraz detention center in Ochopee, Florida, USA, 10 August 2025. According to organizers, detainee ...
Les manifestations se sont succédées aux abords du site. Keystone

Début août, la juge avait déjà ordonné la suspension temporaire de toute nouvelle construction dans le centre. Cette fois-ci, elle enjoint à l'administration Trump et à l'Etat de Floride - gouvernée par le républicain Ron DeSantis - de retirer sous 60 jours toutes les clôtures temporaires installées pour le centre, mais aussi tous les éclairages, les générateurs et les systèmes de traitement de déchets et d'eaux usées.

Elle interdit en outre «d'amener toute nouvelle personne sur le site qui n'était pas déjà détenue sur place au moment où cette ordonnance a pris effet». L'«Alcatraz des alligators» est devenu l'un des symboles de la politique migratoire répressive de Donald Trump.Plusieurs migrants détenus dans le centre ont témoigné auprès de l'AFP de conditions de détention épouvantables.

«De la torture»: ils racontent la vie dans l'Alcatraz de Trump

«Même un animal ne serait pas traité ainsi. C'est de la torture», avait ainsi raconté Luis Gonzales, joint par l'AFP au téléphone, depuis le centre, disant partager une cellule rarement nettoyée avec une trentaine de personnes, dans des conditions caniculaires le jour et glaciales la nuit, parmi des moustiques omniprésents. (mbr)

Plus d'articles concernant les Etats-Unis

«Elle a crié, puis le téléphone a coupé»: le Texas vit un cauchemar
de Marine Brunner
2
Commentaire
L'étrange hélicobite patriotique de Trump
de Fred Valet
4
Analyse
Le délire d’Elon Musk va révéler le talent de Donald Trump
de Fred Valet
1
«Je vais vomir»: selon les complotistes, Trump cache quelque chose
de Marine Brunner
Thèmes
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
1 / 12
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride

Donald Trump a inauguré ce nouveau centre de détention pour migrants sans papiers le 1er juillet, en présence du gouverneur de Floride Ron DeSantis.
source: reuters / evelyn hockstein
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump triche-t-il au golf ?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Trump va «sortir ce soir» à Washington avec l'armée et la police
Le président des Etats-Unis va patrouiller avec les militaires déployés dans les rues de Washington, ce soir. Il n'a pas précisé à quelle heure il le ferait.
Donald Trump a annoncé dans une interview radiophonique qu'il ferait jeudi une sortie avec des militaires déployés sur ses ordres dans les rues de la capitale Washington, dans une décision jugée autoritariste par l'opposition.
L’article