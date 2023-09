Des camions-poubelles transformés en lance-roquettes défilent à Pyongyang. Keystone

Kim Jong-un transforme des camions-poubelles en armes

Kim Jong-un aime faire étalage de ses armes et équipements militaires. A l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, il a présenté un matériel de guerre particulièrement insolite.

La Corée du Nord a célébré le 75e anniversaire de la fondation de l'Etat par un défilé nocturne sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, un gala aux flambeaux et des feux d'artifice. Le dirigeant Kim Jong-un était présent et a reçu les salutations des présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, à l'occasion de cet anniversaire qui tombait samedi.

Le pays, strictement cloisonné et gouverné de manière autoritaire, utilise souvent des jours fériés importants pour organiser des défilés militaires et montrer ainsi sa force à l'extérieur. Cette fois-ci, les «Gardes rouges des ouvriers et paysans», un groupe paramilitaire, étaient au centre de l'attention. Environ cinq millions de combattants appartiendraient à cette organisation. A titre de comparaison, l'armée régulière de la Corée du Nord compte 1,3 million de soldats actifs.

Des tracteurs tirent des lanceurs de missiles. Keystone

Lors du défilé des «Gardes rouges», le régime des Kim a également présenté un arsenal très spécial: des tracteurs peints en bleu tirant des lanceurs de missiles, ainsi que plusieurs bennes à ordures avec un lance-roquettes monté sur leur plateau. Selon les médias d'Etat nord-coréens, ces unités paramilitaires serviraient de «guérilleros dans une guerre».

Pékin félicite Pyongyang

La dictature de la Corée du Nord gouverne le pays d'une main de fer et mise sur la dissuasion en matière de politique étrangère. Le régime se sent menacé par des puissances extérieures et veut, selon ses propres dires, prévenir une invasion. Une grande partie des finances publiques est donc consacrée au développement d'armes nucléaires et conventionnelles. La population vit dans une pauvreté extrême.

Des tracteurs peuvent également jouer un rôle militaire, selon la Corée du Nord. Keystone

Une délégation chinoise, présidée par le vice-premier ministre Liu Guozhong, a également assisté au défilé. Le chef de l'Etat chinois, Xi Jinping, a salué les accomplissements de la Corée du Nord dans la réalisation du socialisme.

«Dans ces nouvelles circonstances, la Chine est prête à coopérer avec la Corée du Nord pour renforcer la communication stratégique, approfondir une coopération pragmatique et faire progresser les relations sino-nord-coréennes», a déclaré l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Dans sa lettre à Kim, Poutine a également souligné, selon les médias nord-coréens, que les deux pays continueraient à développer leurs relations. Dernièrement, les médias américains ont rapporté que Kim prévoyait de se rendre en Russie pour y négocier des livraisons d'armes avec Poutine. Interrogé par des journalistes, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov s'est contenté de répondre: «Je n'ai rien à dire pour le moment». (t-online)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci