Kim Jong-un a passé un savon à ses fonctionnaires pour leur gestion du Covid

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, lors d'une réunion à Pyongyang, le 17 mai 2021. Image: sda

Kim n'est pas content. Du tout. Le dirigeant nord-coréen a fustigé ses fonctionnaires, responsables selon lui de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19 dans son pays.

Il faut dire que les chiffres ne sont pas bons: mardi soir, la Corée du Nord recensait 232 880 nouveaux cas de «fièvre» supplémentaires, portant le bilan total à 1,72 million cas, et 62 décès, selon l'agence officielle KCNA.

Alors, Kim Jong-un s'est énervé contre la négligence et la paresse des fonctionnaires. Présidant une réunion du parti, mardi, le dirigeant a dénoncé «un manque de maturité dans la capacité de l'Etat à faire face à la crise» et a critiqué «l'attitude non positive, la mollesse et l'inactivité des hauts responsables de l'Etat».

Du coup, Kim a promis rien de moins que de «réveiller l'ensemble du parti comme un volcan actif» pour contrer la propagation du virus.

Ce qui ne l'empêche pas de snober l'aide internationale

Si Kim Jong-Un a pris personnellement en main la lutte contre l'épidémie, en ordonnant notamment un confinement national, le déploiement en urgence de l'armée et imposant un service de pharmacies disponible 24 heures sur 24, il n'est pas encore prêt à accepter l'aide de l'extérieur.

Les autorités de Pyongyang n'ont pas encore répondu aux appels de l'OMS, qui a réitéré son offre d'assistance allant des vaccins aux équipements médicaux. L'organisation s'est inquiétée mardi des ravages que peut provoquer le variant Omicron sur la population non vaccinée de Corée du Nord.(mbr/ats)