Corée du Nord: une loi valide des frappes nucléaires «automatiques et immédiates»

Des responsables américains et sud-coréens ont averti de manière répétée que le Nord se prépare à conduire ce qui deviendrait son septième essai nucléaire. (ats/jch)

«Si le système de commandement et de contrôle de la force nucléaire nationale est en danger d'être attaqué par des forces hostiles, une frappe nucléaire est menée automatiquement et immédiatement»

†La Reine 5/5†: 75 ans d'amour entre la «petite saucisse» et sa «putain d'amibe»

Plus de «International»

Les plus lus

Poutine pille des frigos pour équiper ses missiles high-tech

La Russie manque de pièces électroniques importantes pour ses missiles dans la guerre en Ukraine, rapporte un magazine américain. Le pays s'aiderait de puces provenant... de réfrigérateurs.

Plus de six mois après le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine est à court de puces électroniques pour ses armes high-tech, selon le magazine américain Politico, qui a pu consulter une liste de composants électroniques recherchés d'urgence par Moscou. Selon ce document, les composants nécessaires proviendraient tous, sans exception, d'entreprises de pays occidentaux et alliés qui ont cessé leurs livraisons à la Russie en raison des sanctions.