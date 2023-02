Séoul a qualifié Pyongyang d'«ennemi» dans un document de défense jeudi, un terme qu'elle a utilisé pour la première fois en six ans, signalant un nouveau durcissement de sa position envers la Corée du Nord.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui a pris ses fonctions en mai 2022 en promettant de se montrer ferme vis-à-vis de Pyongyang, a considérablement intensifié la tenue d'exercices militaires avec les Etats-Unis, très réduits pendant la pandémie, et interrompus lors de manoeuvres diplomatiques infructueuses sous le mandat de son prédécesseur Moon Jae-in.

Si Washington et Séoul procèdent à ces exercices, «ils seront confrontés à des contre-mesures (...) fortes et sans précédent», a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la diplomatie de Pyongyang.

Année record pour la Corée du Nord avec 3 missiles balistiques de plus

Cet exercice se concentrera sur la «planification conjointe, la gestion conjointe et la réponse conjointe avec les moyens nucléaires de Washington» en cas d'attaque de Pyongyang au moyen de l'arme atomique, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable du ministère sud-coréen de la Défense.

Les tensions militaires se sont accrues sur la péninsule coréenne en 2022, année lors de laquelle Pyongyang a qualifié d' «irréversible» son statut de puissance nucléaire et mené une série record d'essais d'armements.

Tokyo a également confirmé le lancement, son ministère de la Défense affirmant que Pyongyang a procédé au lancement d'un «possible missile balistique» sans donner plus de détails.

«La Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié vers (la) mer de l'Est», a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen, en référence au nom donné à la mer du Japon.

La Corée du Nord a lancé samedi au moins un missile balistique non identifié, a indiqué l'armée sud-coréenne, avant des exercices militaires conjoints de Washington et Séoul qui doivent se tenir la semaine prochaine.

