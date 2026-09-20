Dans une gare de Séoul, des Coréens assistent au lancement de missiles depuis la Corée du Nord. Keystone

La Corée du Nord tire un projectile non identifié et inquiète le Sud

Selon Séoul, l'engin est déjà retombé. Des questions se posent quant au programme nucléaire du régime de Kim Jong Un.

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«La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié dans la mer de l'Est», a déclaré l'état-major interarmées de Séoul dans un bref communiqué, faisant référence à cette étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon.

Le cabinet du Premier ministre japonais a également confirmé ce tir, indiquant dans un message publié sur X que le lancement «d'un ou plusieurs missiles balistiques présumés» avait eu lieu depuis la Corée du Nord.

Le ministère japonais de la Défense a précisé par la suite que le projectile était «déjà retombé», sans donner plus de détails.

Ce tir intervient alors que la Corée du Nord a balayé la veille une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) condamnant le développement de son programme nucléaire, assurant qu'elle n'avait «aucun effet» sur sa position.

Une semaine plus tôt, Pyongyang avait tiré plusieurs missiles balistiques à courte portée en direction de la mer de l'Est, dans le cadre de ce qu'elle a par la suite qualifié d'exercice d'attaque de puissance de feu.

Le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord, qui a effectué son premier essai nucléaire en 2006 et a développé depuis une large gamme de missiles balistiques, est inscrit dans sa constitution depuis 2023. (ats/afp)