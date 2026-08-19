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Trump assure qu'il rencontrera Kim Jong Un cette année

FILE - President Donald Trump, left, meets with North Korean leader Kim Jong Un at the North Korean side of the border at the village of Panmunjom in Demilitarized Zone, June 30, 2019. (AP Photo/Susan ...
La rencontre pourrait, selon plusieurs observateurs, avoir lieu en novembre en Chine.Keystone

Trump assure qu'il rencontrera Kim Jong Un cette année

Donald Trump a assuré mercredi qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avant la fin de l'année.
19.08.2026, 20:3219.08.2026, 20:32

«Oui, je le rencontrerai», a répondu le président américain, interrogé à ce sujet alors qu'il faisait visiter des chantiers en cours à la Maison Blanche à quelques journalistes.

La rencontre pourrait, selon plusieurs observateurs, avoir lieu en novembre en marge du sommet de l'Apec (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) en Chine.

Le grand gagnant du chaos mondial s’appelle Kim Jong-un
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Le milliardaire de 80 ans a aussi livré une estimation officielle et d'une précision rare de l'arsenal nucléaire nord-coréen, estimant que le pays était doté de «57 armes nucléaires».

«Cela n'aurait jamais dû arriver. (...) Si j'avais été président, je ne l'aurais pas permis», a ajouté le dirigeant républicain, qui a répété qu'il s'entendait «très bien» malgré tout avec le dirigeant nord-coréen.

Relation privilégiée

Depuis son premier mandat (2017-2021), Donald Trump se targue d'avoir une relation privilégiée avec Kim Jong Un, dont le pays est considéré comme une menace majeure pour la sécurité des Etats-Unis par le renseignement américain.

Trump a fait un truc qu'il dénonce pourtant
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Cette relation est revenue sur le devant de la scène quand le président américain, à la surprise générale, a décidé dimanche d'écourter des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, qui selon lui envoyaient «un signal totalement inapproprié et hostile» à Pyongyang.

Donald Trump et Kim Jong Un se sont rencontrés trois fois pendant le premier mandat du président américain. Avant lui, aucun chef d'Etat américain n'avait jamais rencontré de dirigeant nord-coréen. (sda/ats/afp)

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