Kim Jong-un visite une installation de production de matières nucléaires. Image: AP KCNA via KNS

Personne n'enlèvera à Kim Jong-un son nucléaire

Le dirigeant nord-coréen martèle que son programme nucléaire se poursuivra «indéfiniment» et évoque des conflits «inévitables» avec des nations hostiles.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que le programme nucléaire de son pays se poursuivra «indéfiniment», ont rapporté mercredi les médias d'Etat, quelques jours après que le président américain Donald Trump eut évoqué de possibles ouvertures diplomatiques à l'égard de Pyongyang.

Après avoir inspecté une installation de production de matières nucléaires, Kim a aussi évoqué une confrontation «inévitable» avec des nations hostiles et déclaré que 2025 serait une «année cruciale» pour renforcer les forces nucléaires du pays, selon l'agence de presse officielle KCNA.

«C'est notre position politique et militaire ferme et notre tâche noble et immuable de développer indéfiniment la posture de contre-attaque nucléaire de l'Etat», a déclaré le dirigeant nord-coréen, selon KCNA.

Violation des sanctions

Ces déclarations font suite aux tirs d'essai par Pyongyang de missiles de croisière stratégiques mer-sol samedi, premier du genre depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier. La Corée du Nord dit chercher à se doter d'armes nucléaires pour contrer les menaces des Etats-Unis et de ses alliés, dont la Corée du Sud.

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis des années, le Nord ayant lancé l'an dernier une série de missiles balistiques en violation des sanctions des Nations Unies.

«La situation la plus instable du monde»

Donald Trump, qui a eu une rare série de rencontres avec Kim Jong-un lors de son premier mandat, a déclaré dans une interview la semaine dernière qu'il allait à nouveau contacter le dirigeant nord-coréen, qualifié de «type intelligent».

Mercredi, selon KCNA, ce dernier a évoqué «la situation la plus instable du monde, dans laquelle une confrontation à long terme avec les pays hostiles les plus vicieux est inévitable». Et dans ce cadre, il est «indispensable pour le pays de renforcer progressivement le bouclier nucléaire», a-t-il dit. (jzs/ats)