«Vous me manquez»: comment Kim Jong-un motive ses soldats en Ukraine

«Vous avez connu des sacrifices déchirants et la joie de victoires coûteuses, acquis de précieuses expériences de combat, ressenti le sentiment inestimable de camaraderie authentique et de patriotisme, et tout cela si loin de la patrie. Je ne sais même pas comment trouver les mots justes pour vous encourager et vous remercier pour votre engagement et vos efforts inlassables. Vous me manquez vraiment, camarades.»