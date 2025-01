Le président sud-coréen inculpé pour insurrection

Les magistrats ont assorti leur décision d'un ordre de maintien en détention de Yoon. Le président sud-coréen avait été arrêté la semaine dernière lors d'un raid à l'aube. Son décret de loi martiale n'avait duré que six heures, le 3 décembre, avant d'être rejeté par les députés mais il a plongé la Corée du Sud dans sa pire crise politique depuis des décennies. (ats/afp)

L'Espagne démantèle un gang chinois qui prostituait des femmes

Une organisation criminelle chinoise faisait venir des femmes asiatiques, notamment en Espagne, pour les exploiter sexuellement. 33 victimes, dont une mineure, ont été libérées.

La police espagnole a annoncé vendredi avoir démantelé une organisation criminelle chinoise qui faisait venir des femmes asiatiques, dont certaines mineures, en Espagne, en Grèce et aux États-Unis pour les exploiter sexuellement. Lors de l'opération, les autorités ont arrêté 30 personnes (la plupart à Barcelone et Madrid), libéré «33 victimes, dont une mineure» et fermé deux maisons closes, a détaillé la police dans un communiqué.