Le 27 mars, les spectateurs ont pu assister à un concert, sans devoir garder leurs distances. Les experts estiment qu'il n'y a pas eu de transmission au moment du show.

Il n'y a eu «aucun signe» de contagion suite au concert-test de rock qui s'est tenu le 27 mars à Barcelone, ont affirmé, mardi, les organisateurs. Environ 5000 spectateurs avaient dansé masqués, mais sans garder leur distance. Deux semaines après ce concert du groupe Love of Lesbian, tous les participants se sont soumis à des tests PCR:

Le public, qui avait été soumis à un test antigénique avant le concert, portait des masques FFP2. Selon Josep Maria Llibre, médecin de l'hôpital Germans Trias i Pujol, seuls six cas positifs sur les 5000 spectateurs ont été détectés quinze jours après le concert. Les organisateurs sont certains «que pour quatre de ces six cas, la transmission n'a pas eu lieu pendant le concert».

«Avec une ventilation optimisée, des tests antigéniques et le port du masque, on peut garantir un espace sûr.»

Outre les tests et les masques FFP2, la ventilation ainsi que les capacités d'accueil dans les lieux critiques comme les toilettes étaient strictement contrôlés.

Un véritable cocorico pour la ville catalane: