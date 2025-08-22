assez ensoleillé21°
Gaza

UNRWA: Le patron Philippe Lazzarini va quitter son poste

Le patron de l'UNRWA va quitter son poste

epa12194059 Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Philippe Lazzarini attends a news conference in Berlin, Germany, 24 June ...
Philippe Lazzarini a dressé un constat sombre de la guerre à Gaza, après l'annonce de son départ.Keystone
A la tête de l’UNRWA depuis 2020, le Neuchâtelois Philippe Lazzarini quittera en mars son poste de commissaire général de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. En annonçant son départ, le diplomate de 61 ans a dressé un constat sombre de la guerre à Gaza.
22.08.2025, 11:3022.08.2025, 11:30
Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) va quitter son poste en mars prochain, au terme de son mandat. Le Chaux-de-Fonnier de 61 ans est à la tête de l'agence onusienne depuis 2020.

L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

Philippe Lazzarini a fait cette annonce, jeudi, lors d'une conférence organisée par le Club suisse de la presse. L'information a été relayée par Le Temps et Le Courrier. «Deux mandats, je pense que cela suffit», a déclaré le patron de l'UNRWA, qui répondait à une question sur son avenir.

«Jamais nous n'avons été plus éloignés d'une solution à deux Etats qu'aujourd'hui»
Philippe Lazzarini, s'exprimant à propos de l'offensive actuelle de l'armée israélienne sur la ville de Gaza

La situation des habitants palestiniens de l'enclave est dramatique. Une population «extrêmement affaiblie» se trouve maintenant confrontée à une nouvelle opération militaire majeure. Selon lui, un enfant sur trois à Gaza souffre de malnutrition. Si rien n'est fait rapidement, ces enfants vont certainement mourir, a alerté le chef de l'UNRWA.

Israël menace de détruire la ville de Gaza
«C'est un conflit où on aura bientôt tout vu, un monde dystopique»
Philippe Lazzarini

L'agence onusienne se trouve, depuis le début de la guerre qui a éclaté entre Israël et l'organisation islamiste Hamas, sous le feu des critiques des autorités de l'Etat hébreu. Ces dernières ont accusé des employés de l'UNRWA d'avoir des liens avec des groupes islamistes. Israël empêche les convois humanitaires de l'UNRWA de se rendre à Gaza.

De plus, plusieurs pays donateurs de l'UNRWA, dont les Etats-Unis, ont suspendu leurs versements à l'agence pour les réfugiés palestiniens. Une décision qui avait plongé l'organisation dans une «crise financière existentielle», selon les mots de Philippe Lazzarini. (mbr/ats)

