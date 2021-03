International

Covid-19

Le «Covid long» toucherait un malade sur trois



Image: Shutterstock

Le «Covid long» toucherait un malade sur trois

Essoufflement, épuisement, anxiété, dépression: au moins une personne atteinte du Covid-19 sur trois voit sa santé affectée de façon durable, selon une étude publiée lundi.

Pour les auteurs de l'étude, il s'agit d'une urgence de santé publique sous-estimée. Le «Covid long», cette forme de la maladie qui peut durer plusieurs semaines, toucherait un patient sur trois. C'est ce qui révèle un rapport publié lundi dans la revue Nature Medicine.

Cette étude pointe l'épuisement, l'essoufflement, l'anxiété, la dépression et les troubles du stress post-traumatique comme les symptômes les plus fréquents chez les patients atteints de «Covid long». Ce qui inquiète les auteurs de l'étude:

Etant données les millions de personnes infectées par le Sars-Cov-2 dans le monde, le fardeau à long terme sur la santé physique, cognitive et mentale reste devant nous. Nous ne détectons sans doute que la pointe de l'iceberg.

L'article publié dans la revue Nature Medicine a analysé neuf études menées en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, qui ont suivi des patients sur le long terme. Une étude italienne conclut ainsi que sur 143 malades, près de 90% présentent au moins un symptôme et plus de la moitié, plusieurs, deux mois après leur sortie de l'hôpital.

Selon trois études menées en France, au Royaume-Uni et en Chine, 25% à 30% des patients rapportent des troubles du sommeil plusieurs semaines après avoir guéri de la phase aiguë du Covid. Environ 20% évoquent des pertes de cheveux, selon plusieurs articles.

Les résultats en matière de santé mentale sont tout aussi inquiétants. Sur 402 patients italiens, un mois après leur sortie de l'hôpital, 56% s'étaient vu diagnostiquer au moins un problème psychiatrique (troubles du stress post-traumatique pour environ 30% d'entre eux, dépression, anxiété, etc.). (ats/asi)

