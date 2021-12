A New York, un jury déclare Ghislaine Maxwell coupable de crimes sexuels

A New York, un jury déclare Ghislaine Maxwell, ici au côté de Jeffrey Epstein, coupable de crimes sexuels. Image: sda

Les jurés d'un tribunal new-yorkais ont rendu leur verdict dans l'affaire accusant l'héritière britannique Ghislaine Maxwell de crimes sexuels sur des mineures aux côtés de Jeffrey Epstein.

L'ex-compagne du financier américain Jeffrey Epstein faisait face à six chefs d'accusation pour abus sexuels contre des mineures entre 1994 et 2004. Un jury l'a déclaré coupable devant un tribunal de New York.

Jugée depuis fin novembre, la citoyenne britannique et ex- mondaine, âgée de 60 ans, était accusée d'avoir facilité et parfois participé à ces nombreux abus.

Le procès s'est principalement reposé sur le témoignage de quatre femmes qui affirment avoir été abusées sexuellement par l'homme d'affaires alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Ghislaine Maxwell risque jusqu'à 65 ans de prison. (jch)

Développement suit.