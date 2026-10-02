L'espérance de vie mondiale a atteint 73,3 ans en 2023, soit très légèrement moins qu'en 2019. Image: Shutterstock

On vit (presque) aussi longtemps qu'avant le Covid

L'espérance de vie mondiale est proche de retrouver son niveau d'avant la pandémie de Covid, mais les perspectives d'années vécues en bonne santé se redressent plus lentement, selon les dernières données de l'OMS.

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L'espérance de vie mondiale a atteint 73,3 ans en 2023, un chiffre proche des 73,4 ans enregistrés en 2019, avant la pandémie de Covid-19, selon le rapport annuel de l'OMS sur les statistiques sanitaires mondiales publié ce vendredi. En 2021, elle était tombée à 71,5 ans.

Dans un communiqué, le Dr. Alain Labrique, directeur du Département «Données, santé numérique, analyses et IA» de l'OMS, a déclaré:

«Vivre plus longtemps est l'une des grandes réussites de la santé publique. Le prochain défi consiste à garantir que ces années supplémentaires soient vécues en bonne santé, tout en adaptant les systèmes de santé pour répondre aux besoins changeants des populations»

Selon l'organisation onusienne, l'espérance d'années passées «en bonne santé» s'est rétablie plus lentement, atteignant 62,8 ans en 2023, soit un niveau toujours inférieur de 0,4 an à celui de 2019.

Maladies non transmissibles

Selon l'OMS, entre 2000 et 2023, c'est la zone des Amériques qui a enregistré les plus fortes hausses du risque de mortalité et de perte d'années de vie en bonne santé, tandis que la région du Pacifique occidental a connu une «baisse considérable».

Parallèlement, une tendance de fond révèle une prédominance croissante des maladies non transmissibles (MNT), comme les maladies cardiovasculaires, respiratoires, le diabète ou la maladie d'Alzheimer, qui représentent une part croissante des décès.

Ainsi en 2023, les MNT étaient responsables de 74% des décès dans le monde, contre 58% en 2000; cette même année, pour la première fois, les maladies transmissibles représentaient moins de la moitié de l'ensemble des décès dans les pays à faibles revenus, marquant ainsi une nouvelle étape de la transition épidémiologique mondiale. (ats/tam)