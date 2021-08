Pourquoi un nouveau confinement menace Israël

International

Il y a quelque mois encore, Israël était montré en exemple pour sa forte couverture vaccinale. Aujourd'hui, le pays pourrait bien être à l'aube d'un nouveau confinement. Explications.

«Des jours difficiles». Voilà comment, dans un long post Facebook, publié le 14 août, le premier ministre israélien Naftali Bennett a qualifié la période que traverse son pays. Si la situation sanitaire ne s'améliore pas, un nouveau confinement est envisagé en septembre prochain. Mais comment expliquer une telle hypothèse alors qu'Israël fait partie des pays les plus vaccinés au monde? Décryptage.

Une campagne vaccinale qui stagne

En dépit de sa couverture vaccinale de 62%, Israël connaît une hausse des contaminations. Ainsi, mardi 17 août, plus de 8700 nouveaux cas ont été recensés. C'est le chiffre le plus élevé enregistré depuis le mois de janvier. Le regain de l'épidémie trouve ses raisons dans le ralentissement de la campagne vaccinale.

Selon le ministère de la Santé, les cas d'infection sévère est beaucoup plus élevé chez les Israéliens non vaccinés âgés de 60 ans et plus. Aussi, selon les chiffres du ministère de la Santé israélien, relayés durant la première semaine du mois août, la vaccination diminuerait le risque d’hospitalisations de 93% pour le variant Delta, contre 97,5% pour la variante Alpha, souligne Libération.

Autre problème dans le pays: la disparité de la vaccination selon les régions et les classes de population. Pour les personnes de plus de 60 ans, le pays préconise, par ailleurs, déjà l'injection d'une troisième dose. Cela, même si l'efficacité de cette dernière n'a pas encore été prouvée scientifiquement.

Les admissions en soins intensifs qui augmentent

En l'espace de seulement un mois, le nombre d’admissions en soins intensifs par semaine est passé de quasiment 0 à 400 en Israël. Conséquence: les hôpitaux israéliens se remplissent à nouveau de patients Covid.

«Tant qu’il reste plus de 5% de la population à risque non vaccinée, la saturation des hôpitaux pourrait encore justifier de nouveaux confinements.»

Le retour de certaines restrictions sanitaires

Depuis ce mercredi 18 août, l’État hébreu a réinstauré de nouvelles mesures sanitaires. Parmi elles, l’obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour:

Se rendre dans les restaurants et les hôtels

Se rendre dans les musées et les bibliothèques

Assister à des événements culturels et sportifs.

Depuis juillet, certaines mesures qui avaient été levées en juin ont été réintroduites dans les pays. C'est notamment le cas de l’obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés et les bureaux. (hkr)

