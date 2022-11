Pour les restaurants au Royaume-Uni, l'inflation est pire que le Covid-19

Les restaurants du pays sont confrontés d'une part à un niveau d'inflation plus vu depuis 1981 qui fait flamber le coût des aliments et de l'énergie, d'autre part à un net ralentissement des dépenses de consommation, en plus de pénuries de main d'oeuvre, notamment pour les emplois de chefs, ce qui fait grimper les charges de personnel, détaille Mazars.

Les faillites de restaurants au Royaume-Uni, où l'inflation a dépassé 11% et l'économie faiblit, sont plus nombreuses que pendant la pandémie, lorsque les entreprises ont dû fermer des mois durant, mais recevaient des aides d'Etat, selon une étude du cabinet Mazars.

Le secteur de la restauration britannique est confronté à un niveau d'inflation plus vu depuis 1981 qui fait flamber le coût des aliments et de l'énergie.

«L'heure des comptes a sonné!»: Ankara attaque la Syrie et l'Irak

Une opération militaire aérienne a été lancée dimanche par la Turquie dans le nord de l'Irak et de la Syrie, au cœur de plusieurs régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du PKK.

La Turquie a lancé dimanche une opération aérienne dans le nord de l'Irak et de la Syrie visant plusieurs régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du PKK. Ces mouvements sont accusés par Ankara du récent attentat qui a fait six morts et 81 blessés à Istanbul.