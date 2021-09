3 questions sur ce potentiel vaccin qui s'administre par le nez

Image: Shutterstock

Un vaccin qui s'administre par le nez? 3 questions pour mieux comprendre

Une équipe de chercheurs est en train de développer un vaccin contre le Covid par voie nasale. Son truc en plus? Sa résistance face aux variants et à la transmission. Pour y voir un peu plus clair, 3 questions sur ce vaccin.

Qui est à l'origine de ce vaccin?

Il s'agit d'un sérum 100% français. Il est développé depuis un an par l'équipe de l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE). Les chercheurs expliquent:

«Les tests pré-cliniques menés en laboratoire démontrent l’efficacité du vaccin candidat après deux immunisations par voie nasale espacées de 3 semaines»

Quel est l'intérêt d'un spray nasal?

Ce type de vaccin permettrait d'obtenir une meilleure immunité locale. Sur le site franceinfo, Nathalie Mielcarek, directrice de recherche à l'Inserm, explique:

«Ces vaccins à spray nasal donnent une réponse locale, dans le nez donc, avec des anticorps qui diminuent la charge virale. En clair, ils ont potentiellement un effet barrière, en empêchant le virus d'entrer. Potentiellement parce qu'il faudra encore le prouver.»

En clair, ce vaccin permet d'agir directement à la porte d’entrée de la multiplication du virus: le nez. Et ainsi, stimuler notre système immunitaire muqueux.

Outre la prévention des formes graves du Covid et la lutte contre transmission du virus, il offrirait une plus grande résistance aux variants. Comment? En se focalisant sur des protéines — dont la protéine Spike — qui ne seraient pas soumises à mutation. Et donc potentiellement capables de résister aux variants.

Voici comment il s'administre: «Au lieu d'ajouter une aiguille, on ajoute un embout avec un filtre, qui permet de déposer la quantité souhaitée dans chacune des narines» Isabelle Dimier-Poisson, directrice de recherche

Est-ce qu'il pourrait remplacer les vaccins actuels?

Il ne faut pas trop s'emballer. En effet, même si les premiers résultats sont prometteurs, la recherche sur ce vaccin n'en est qu'au stade d'essai. Avant de pouvoir être administrés, les vaccins doivent être validés par les agences de santé compétentes. Ce qui n'est pas encore le cas.

«Les vaccins à ARN messager ont un taux d'efficacité élevé. On ne pourra les remplacer par le vaccin intranasal que s'il atteint ce niveau d'efficacité» Nathalie Mielcarek, directrice de recherche à l'Inserm franceinfo

Les essais cliniques devraient commencer dès le second semestre 2022. La commercialisation, elle, est espérée fin 2023 — majoritairement pour des rappels. (hkr)