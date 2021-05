Les femmes, grandes oubliées de l'accès à Internet dans le monde

La crise a augmenté l'usage des réseaux sociaux sur toute la planète. Mais trois pays sont encore coupés du monde. De manière générale, ce sont les femmes qui sont les moins connectées, révèle une récente étude.

Un vie sans internet parait pour beaucoup inimaginable. En particulier en ces temps de pandémie, qui ont renforcé notre besoin accru d'accès à l'information. Et pourtant, à ce jour, 4 personnes sur 10 dans le monde n'y ont toujours pas accès, révèle la mise à jour du Digital Report, une étude globale menée par Hootsuite et We Are Social.

Si le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a augmenté de 13,7 %, plus d'un milliard de personnes restent coupés du monde dans trois pays d'Asie du …