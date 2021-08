Alors que la rentrée approche, l'OMS veut vacciner les enseignants

L'immunité des Genevois progresse grâce à la vaccination

Une étude menée par les HUG et l'Unige indique que 67% de la population genevoise a développé des anticorps, dont la moitié fait suite à une vaccination.

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Université de Genève (Unige) ont réalisé une étude sur 3121 personnes. Celle-ci fut menée au moment du déclin de la pandémie, soit entre le 1er juin et le 2 juillet dernier. L'enquête indique que l'immunité de la population genevoise progresse, grâce à la vaccination.

67% de la population genevoise a développé des anticorps contre le virus:

La séroprévalence la plus haute se trouve chez les personnes de 65 ans et plus avec plus de 90% des …