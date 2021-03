Obligation vaccinale pour sauver les compagnies aériennes?

L'économie veut contrer la falsification des certificats «Covid-free»

Pour sortir rapidement de la crise, les milieux économiques et des parlementaires fédéraux de droite ont énuméré dimanche plusieurs impératifs adressés au Conseil fédéral.

Il faut «immédiatement» préparer un «système uniforme dans toute la Suisse et individualisé pour chaque habitante et chaque habitant» pour saisir les résultats des tests, des vaccinations et des personnes guéries. Voici ce que demandent les milieux économiques et quelques parlementaires fédéraux de droite dans une lettre ouverte adressée le 21 mars au Conseil fédéral.

Leur but étant de réunir d'ici juin 2021 un maximum de données permettant de délivrer une attestation Covid-free «ne pouvant …