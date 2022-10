Le masque anti-Covid pourrait faire son retour en France

Un peu moins de cinq mois après la fin du port obligatoire du masque en France , la routine anti-Covid, qui avait sombré dans l'oubli, pourrait faire son retour sur le territoire. Et, ce, dès cet hiver . C'est du moins l'hypothèse qu'a émise Brigitte Autran, la nouvelle présidente du Covars (Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires), au micro de RMC, mardi.

Musk sait comment stopper la guerre: un élu ukrainien l’insulte

Le fantasque entrepreneur n'est pas avare de propos. Cette fois-ci, il n'a pas mâché ses mots: il a la solution pour instaurer la paix en Ukraine. Si Zelensky lui a répondu poliment, un député ukrainien l’a envoyé se faire… foutre.

Elon Musk a fait voter son immense communauté sur Twitter: oui ou non, le boss de Tesla a-t-il raison sur ses différentes propositions pour mettre fin au conflit russo-ukrainien? Rien que ça, sans prétention. Et si l’homme le plus riche du monde devenait le prochain Nobel de la paix? Son tweet avance plusieurs arguments pour que Poutine et Zelensky ne fassent plus les gros bras sur le champ de batailles.