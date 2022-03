Il achète une carte Pokémon de 57 000 dollars avec les subventions du Covid

Un Américain a été condamné à trois ans de prison après avoir utilisé l’argent d’une subvention mise en place pendant la pandémie pour acheter une carte Pokémon rare.

Chacun ses priorités! Vinath Oudomsine, un habitant de l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis, a été condamné pour fraude alors qu'il a dépensé 57 000 dollars pour acheter une carte Pokémon Dracaufeu, rapporte The Guardian lundi.

Dracaufeu, c'est lui 👆 Image: shutterstock

Selon les procureurs, l'homme âgé de 31 ans a fourni de fausses informations à l’Administration américaine des petites entreprises l’an dernier. Il a demandé un prêt d’aide Covid-19 pour une entreprise de «services de divertissement» qu’il prétendait posséder.

Il a également menti sur le nombre de personnes qu’il employait et les revenus annuels de son entreprise fictive. Au total, Vinath Oudomsine a reçu 85 000 dollars du programme de prêt et les a utilisés pour acheter la carte à collectionner d’une valeur de 57 789 dollars, soit plus de 53 000 francs suisses. (sia)