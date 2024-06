Xiomara Castro, la cheffe d'Etat hondurienne, en mai dernier. Keystone

Le Honduras va construire une «mégaprison» pour 20 000 détenus

La présidente du Honduras a annoncé vendredi la construction d'une prison gigantesque pouvant accueillir des milliers de détenus. Cette décision intervient dans le cadre d'un plan national d'urgence contre la criminalité.

Xiomara Castro et les membres du Conseil national de défense et de sécurité, ont dévoilé lors d'une allocution nationale à la radio et à la télévision, un «plan de solutions contre le crime», en réponse aux revendications de la population face à la montée de la violence.

«En vertu de cette situation d'urgence déclarée en matière de sécurité, nous avons ordonné la construction immédiate d'un Centre de réclusion d'urgence (CRE) dans la zone dépeuplée entre les départements d'Olancho et Gracias a Dios (est)», a annoncé le chef des forces armées, Roosevelt Hernandez.

Les prisonniers actuellement détenus dans le système pénitentiaire national y seront transférés «immédiatement», a-t-il ajouté. Une trentaine de prisons accueillent quelques 21 000 détenus dans le pays.

Le ministre de la Défense, Manuel Zelaya, a également annoncé le lancement, au plus tard dans deux semaines, de l'appel d'offres pour la construction d'une autre prison, déjà prévue pour accueillir 2000 détenus, sur les îles du Cygne dans les Caraïbes.

«Les forces armées et la police doivent immédiatement planifier et mettre en oeuvre des interventions urgentes dans toutes les municipalités du pays identifiées comme ayant une incidence élevée de crimes tels que les assassinats, le narcotrafic, les extorsions, les enlèvements, le trafic d'armes, les associations illicites et le blanchiment d'argent» Xiomara Castro, présidente du Honduras

Comme au Salvador

Le plan vise à «établir le contrôle et rétablir l'ordre dans les espaces physiques occupés par des structures criminelles dans les quartiers et les zones à fort taux de criminalité», a expliqué le ministre de la Sécurité Gustavo Sanchez.

Il prévoit également «d'intensifier les enquêtes et les opérations pour localiser, éradiquer, sécuriser et détruire les plantations de feuilles de coca, de marijuana et les centres de transformation des drogues», a-t-il dit.

La construction de cette «mégaprison» et la douzaine d'autres mesures du plan d'urgence s'inspirent de celles prises par le président du Salvador, Nayib Bukele, qui a réussi à contrôler le «cancer» des gangs dans ce pays voisin du Honduras et avait invité son homologue hondurienne lors de sa prise de fonction pour un deuxième mandat le 1er juin.

Le Honduras est l'un des pays les plus violents au monde, avec un taux d'homicide de 34 pour 100 000 habitants en 2023, soit près de six fois la moyenne mondiale. (vz/ats)