Argentine: une micro-algue suspectée de tuer des baleines

Malgré ces morts en série de baleines, le relevé annuel de l'ICB avait recensé cette saison 1420 baleines (franches surtout), dont 554 petits, dans les eaux des golfes Nuevo et San José, soit «le plus grand nombre d'individus observé en 51 ans d'études». (ats/jch)

«Des autopsies sur les cadavres récupérés et des analyses de l'eau et de mollusques sont en cours pour déterminer la présence éventuelle de biotoxines liées à la prolifération d'algues nocives, communément appelée marée rouge»

Fou et futuriste: voici le projet saoudien des Jeux asiatiques d'hiver

L'Arabie saoudite s'apprête à accueillir, en 2029, les Jeux asiatiques d'hiver. La mégalopole du futur, baptisée Neom, sera le centre névralgique. Trojena sera le théâtre des compétitions de ski, de snowboard, de hockey sur glace et de patinage artistique.

Tout va sortir de terre: une station futuriste est actuellement en construction dans une région montagneuse à l'extrême nord-ouest du royaume désertique, aux frontières avec l'Egypte et la Jordanie, dans une région très peu peuplée, bordée par la mer Rouge et le golfe d'Aqaba. Le projet de 500 milliards d'euros se nommera Neom, une mégalopole totalement démesurée. Une immense surface de 26 500 km2, plus de 33 fois la surface de New York, a lancé un signal planétaire en ce mardi 4 octobre.