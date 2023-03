Paul Grant, qui a joué dans «Harry Potter» et «Star Wars», est décédé

L'acteur a fait un malaise devant la désormais célèbre gare King's Cross, connue pour accueillir la voie 9 3/4 dans Harry Potter.

Paul Grant, connu pour avoir joué un Ewok dans Star Wars: le retour du Jedi et un gobelin dans Harry Potter à l'école des sorciers, est mort lundi, nous apprend Sky News.

Paul Grant avait 56 ans. Image: facebook

L'acteur de 56 ans avait fait un malaise jeudi dernier en plein centre de Londres, devant la gare de King's Cross. En état de mort cérébrale depuis, son respirateur artificiel a été débranché cette nuit, écrit le média britannique.

«Je suis dévasté. Mon père était une légende à bien des égards. Il apportait toujours le sourire sur le visage de tout le monde» Sophie Jayne Grant, fille de Paul Grant the sun

En plus des films Harry Potter et Star Wars, Paul Grand a également joué dans Willow en 1988 et s'était également invité dans les classiques Legend avec Tom Cruise en 1985 et Labyrinthe aux côtés de David Bowie en 1986, en tant que cascadeur.