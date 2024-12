Décès de Jimmy Carter: les hommages pleuvent

«L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'Etat et un humanitaire extraordinaire», ont réagi le président américain et son épouse dans un communiqué. «Pour tous ceux qui cherchent à savoir ce que cela veut dire de vivre une vie qui a un but et un sens [...] étudiez Jimmy Carter, un homme de principe, de foi et d'humilité.»

Joe Biden