Le roi Harald V souffrait d'une anémie hémolytique. Keystone

Le roi Harald V de Norvège est mort

Le doyen des souverains d'Europe n'est plus. Il est décédé ce vendredi à 89 ans.

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Le roi Harald V de Norvège, jusqu'alors doyen des souverains en Europe, est décédé vendredi à 89 ans, a annoncé le Palais royal norvégien.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que Sa Majesté le roi Harald nous a quittés aujourd’hui. Le roi Harald s'est paisiblement éteint à l'hôpital national (Rikshospitalet) le vendredi 28 août, à 6h35», a écrit le palais dans un communiqué.

Quasiment toute la famille se relayait depuis jeudi au chevet du roi, hospitalisé le 17 août à l'Hôpital national d'Oslo, y compris le fils de la princesse héritière Mette-Marit, Marius Borg Høiby, actuellement en détention provisoire à domicile sous bracelet électronique. Autour du palais royal, des quidams n'ont eu cesse de déposer des gerbes de fleurs et de se recueillir un instant dès l'annonce de l'aggravation de son état de santé.

La princesse héritière Mette-Marit et le prince Haakon Keystone

A l'annonce de sa mort, le drapeau qui flotte sur le palais a été mis en berne. Le roi Harald V souffrait d'une anémie hémolytique, maladie du sang qui se traduit par une destruction anormalement rapide des globules rouges.

L'héritier direct du trône, le prince Haakon, 53 ans, qui occupait la régence et, d'après les médias a passé la nuit au chevet de son père, devient automatiquement roi. Il lui incombe d'informer le gouvernement du décès, et de convoquer ses membres.

La famille royale éclaboussée par plusieurs scandales

Monté sur le trône de Norvège en 1991 à la mort de son père, le roi Olav, Harald a incarné une Norvège ouverte et tolérante. Depuis plusieurs années, il connaissait de multiples problèmes de santé, mais il a toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement.

Plusieurs visites officielles ont été interrompues ou reportées après l'annonce de l'état de santé aggravé du roi, notamment le déplacement en Allemagne du Premier ministre Jonas Gahr Støre. Le décès du roi, aux fonctions essentiellement protocolaires, survient alors que la famille royale a été éclaboussée par plusieurs scandales ces derniers mois, notamment en lien avec Mette-Marit.

La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014 alors que le financier américain avait déjà été condamné. La princesse, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable qui lui a valu une une greffe des poumons en juin, a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby.

Marius Borg Høiby Image: AP NTB

Né d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit et Haakon en 2001, le jeune homme de 29 ans a été condamné en juin à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation dont des violences contre une ancienne compagne. Il est assigné à résidence sous bracelet électronique en attendant son procès en appel.

Ces affaires ont entaché l'image de la monarchie qui reste néanmoins populaire, notamment grâce à la figure rassembleuse du roi Harald. (jzs/afp)