Séoul réagira militairement en cas de mort liée aux ballons du Nord

En réponse, la Corée du Sud a repris la diffusion de propagande par haut-parleurs le long de la frontière, a totalement suspendu un accord militaire visant à réduire les tensions et a repris les exercices de tir à balles réelles sur les îles frontalières et près de la zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne.

Les relations entre les deux voisins sont au plus bas depuis des années et la Corée du Nord a récemment fait état du déploiement de 250 lanceurs de missiles balistiques à sa frontière méridionale.

Depuis mai, la Corée du Nord a envoyé au Sud plus de 5500 ballons chargés d'ordures, perturbant des vols, provoquant des incendies et touchant des bâtiments gouvernementaux. Pyongyang affirme agir en représailles aux ballons de propagande envoyés par des militants sud-coréens vers son territoire.

Voici les 10 villes les plus dangereuses d'Italie

Les grandes métropoles sont à nouveau en tête de l'indice de criminalité en Italie en 2024. Voici les villes les plus risquées.



Les voleurs et autres criminels cherchent volontiers des victimes là où il y a beaucoup de monde, et l'Italie ne fait pas exception. Chaque année, le journal économique Il Sole 24 Ore établit l'indice de la criminalité dans le pays. Celui-ci prend la forme d'un classement basé sur les plaintes déposées auprès de la police. Cette année, l'indice établit un lien entre les grands flux de touristes et le nombre de délits – et envoie un avertissement aux vacanciers.