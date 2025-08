Macron dénonce l’inhumanité sans limite du Hamas

Après la diffusion de vidéos insoutenables montrant des otages israéliens émaciés à Gaza, Emmanuel Macron a condamné dimanche la «cruauté abjecte» du Hamas et réaffirmé la priorité absolue de la France.

Emmanuel Macron a dénoncé dimanche sur X la «cruauté abjecte» et l'«inhumanité sans limite» du Hamas après les dernières diffusions de vidéos d'otages israéliens détenus à Gaza, montrant des hommes amaigris et affaiblis.

«Une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite: voilà ce qu'incarne le Hamas. Les images insoutenables (...) montrant des otages israéliens détenus à Gaza, le rappellent avec horreur.» Emmanuel Macron

Macron souligne que «la priorité absolue et l'impératif pour la France est la libération immédiate de tous les otages».

Le chef de l'Etat dit penser «avec émotion à Evyatar David, à Rom Braslavski, à tous les otages encore retenus, ainsi qu'à leurs familles et leurs proches plongés dans l'enfer depuis plus de 660 jours».

La publication depuis jeudi par le Hamas et son allié le Jihad islamique de trois vidéos montrant Evyatar David et Rom Braslavski, décharnés, a ravivé en Israël le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord pour libérer les otages.

Emmanuel Macron promet de continuer:

«D'agir sans relâche pour obtenir cette libération inconditionnelle, pour rétablir sans délai le cessez-le-feu, et pour permettre l'acheminement massif de l'aide humanitaire, toujours bloquée aux portes de Gaza.»

En attendant, Paris poursuit ses opérations, entamées vendredi, de largage aérien. 40 tonnes de vivres doivent être larguées au total par la France sur le territoire palestinien, menacé d'une «famine généralisée», selon l'ONU.

Emmanuel Macron, qui a annoncé fin juillet que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, rappelle aussi la nécessité d'une «solution politique pour le jour d'après. Cette solution, c'est celle des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix».

Mais il tient à évacuer toute «ambiguïté»:

«Dans cette perspective politique que nous portons, nous exigeons la démilitarisation totale du Hamas, son exclusion complète de toute forme de gouvernance, et la reconnaissance d'Israël par l'État de Palestine.»

