Radin et malin, il mange (presque) gratos depuis 7 ans. Voici son astuce

Un Américain de 33 ans a fait le test: pour 150 dollars par année, il prend tous ses repas dans un parc d'attractions... depuis bientôt sept ans.

Besoin de rembourser votre prêt étudiant, payer les frais de votre mariage ou acheter une maison? Un trentenaire astucieux vous a trouvé la solution pour économiser des milliers de dollars. Par contre, si vous êtes au régime, passez votre chemin, la méthode va vous déplaire.

La technique: dépenser 150 dollars par an pour manger

En 2014, Dylan, un ingénieur en électronique, souscrit un abonnement de 150 dollars dans le parc d'attractions Six Flags Magic Mountain, à Santa Clarita, en Californie.

Compris dans le prix de l'abonnement:

Un accès illimité aux montagnes russes.

Le parking gratuit.

Et surtout, deux repas par jour.

«C'était fou!» a-t-il confié au magazine en ligne MEL. «Cette année-là, je ne suis pas allé une seule fois à l'épicerie. J'économisais de l'argent et j'ai pu rembourser mes prêts étudiants. Alors que, pendant ce temps, l'une de mes collègues dépensait 1500 dollars par année pour manger à l'extérieur.»

Une offre si avantageuse que Dylan a choisi de renouveler son abonnement chaque année depuis.

Alors, à ce prix-là, on trouve quoi au menu?

Accrochez vos ceintures, c'est pas triste. N'oubliez pas qu'on parle d'un parc d'attractions américain, alors autant dire que le menu n'a pas été conçu pour les adeptes des sticks de légumes crus ou de l'eau plate.

La première année, pour son repas, Dylan avait au choix:

Un hamburger et des frites.

Une pizza, accompagnée de pain (ben oui, on n'a jamais assez de glucides).

Un sandwich.

Le tout, arrosé de soda à volonté, youpi!

Allez consulter le menu sur le site , juste pour le plaisir des yeux. source: six flags

«La première année, le menu était effectivement un peu... boiteux», reconnait l'Américain. «Ce n'était pas sain du tout, ce qui était assez dur.» Un nutritionniste n'aurait pas mieux dit.

Heureusement, les propositions de repas ont quelque peu évolué au fil des ans: «Ils ont plus d'options décentes maintenant! Bon, ça reste la bouffe d'un parc d'attractions, il ne faut pas en attendre trop. Mais il y a des choses qui ne sont pas si terribles... et des options végétaliennes comme les burgers aux haricots noirs ou les boulettes vegan.»

En revanche, ne parlez jamais à Dylan des boulettes de poulet vendues à l'entrée du parc, sur lesquelles il a dû se rabattre lorsqu'il n'avait pas le temps d'aller plus loin: «J'en avais tellement marre», dit-il. «J'estime que j'ai dû en manger environ 150 fois. Alors, à raison de cinq par repas, cela fait environ 750 boulettes. Je ne sais pas si je pourrai en remanger un jour.»

En même temps, on comprend le traumatisme... Les fameuses boulettes de poulet. mel magazine

Un bon tips nutrtionnel de la part de notre ami Dylan? Le jour où l'offre s'est élargie en proposant une collation en plus des deux repas quotidiens, il a dû «faire attention»:

Là, ça devenait dangereux! Outre les repas, vous pouviez avoir des sundaes, des churros, des bretzels, ce genre de trucs. C'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Alors aujourd'hui, j'évite les en-cas et je m'en tiens à des options plus saines - une salade de viande, par exemple.

Sept ans plus tard, il ne compte pas s'arrêter

Sept années de fast-food et un mariage plus tard, Dylan a progressivement baissé le nombre de ses repas au Six Flags Magic Mountain. Désormais, il y déjeune trois à quatre fois par semaine.

Bien qu'il affirme ne jamais avoir tenu de décompte officiel de ses repas à Six Flags, Dylan estime à environ 2000 le nombre de repas consommés dans le parc.

Et peu importe son dégoût des boulettes de poulet ou du sandwich à la dinde, il ne voit aucune raison de cesser de profiter de ce bon plan économique.

«Nous venons d'acheter une maison dans le coin, donc je ne vais pas vraiment m'en aller», affirme-t-il. «Tant qu'ils continuent à changer les menus régulièrement, je suis content.» (mbr)