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Trump et son bassin plein d'algues: les meilleures caricatures

Trump, son bassin plein d&#039;algues et la : best of des caricatures de la semaine
Rira bien qui rira le dernier»?Image: Capture d'écran/bluesky

Trump, son bassin d'algues et la canicule: best of des caricatures de la semaine

Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
28.06.2026, 18:5628.06.2026, 18:56

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Une fois n'est pas coutume: un peu d'actu Suisse pour commencer. Vous avez bien cuit au soleil, cette semaine? Nous aussi 💀

La semaine de #canicule record débute ! - © Chappatte dans La Tribune Dimanche 👉 www.chappatte.com

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 22 juin 2026 à 07:27

Pendant ce temps, Trump a une piste pour résoudre l'énigme du désastre de son bassin envahi d'algues

Found the vandal!

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 23 juin 2026 à 20:10

Vous n'avez plus le contexte? Comme écrivait notre collègue:

«A Washington, le Reflecting Pool est envahi d'algues, et Trump n'en dort pas la nuit. Il y consacre tout son temps ainsi que d'importantes sommes d'argent»

Retrouvez toutes les explications (sérieuses) dans cet article 👇

Trump sombre à cause d'un bassin rempli d'algues

Qui veut le job?

Caricatures trump
Image: Reddit

Bientôt un nouveau drapeau pour matcher la couleur du nouveau bassin du capitole?

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 23 juin 2026 à 23:47

Allez, une petite dernière sur cette mare de la discorde



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 23 juin 2026 à 22:21

D'accord, on a menti. Un tout dernier Bob Ross, après on arrête avec cette pataugeoire

Bob Ross bassin capitole Trump
Image: reddit

En parlant de peinture...

Peeling paint…

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24 juin 2026 à 18:05

Les gens mentent, pas les chiffres



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— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 22 juin 2026 à 18:44

Vlad, laisse jouer un peu ton frère Bibi, tu veux bien?!

Puppet

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26 juin 2026 à 13:50

Et pour finir, un petit détour chez nos amis britanniques, qui changent de Premier ministre comme de sachet de thé, ces dernières années

newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 23 juin 2026 à 00:00

Pour finir, le plus important: un peu de vrai photojournalisme de qualité

Vidéo: YouTube/Feral Grace

Et puis un peu de chat charmeur, parce que vous le valez bien. Allez, bisous.

Vidéo: YouTube/Truffie and Nugget

(dsc/dag)

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