Rira bien qui rira le dernier»? Image: Capture d'écran/bluesky

Trump, son bassin d'algues et la canicule: best of des caricatures de la semaine



Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!



Une fois n'est pas coutume: un peu d'actu Suisse pour commencer. Vous avez bien cuit au soleil, cette semaine? Nous aussi 💀

Pendant ce temps, Trump a une piste pour résoudre l'énigme du désastre de son bassin envahi d'algues

Vous n'avez plus le contexte? Comme écrivait notre collègue:

«A Washington, le Reflecting Pool est envahi d'algues, et Trump n'en dort pas la nuit. Il y consacre tout son temps ainsi que d'importantes sommes d'argent»

Retrouvez toutes les explications (sérieuses) dans cet article 👇 Trump sombre à cause d'un bassin rempli d'algues

Qui veut le job?

Image: Reddit

Bientôt un nouveau drapeau pour matcher la couleur du nouveau bassin du capitole?

Allez, une petite dernière sur cette mare de la discorde

D'accord, on a menti. Un tout dernier Bob Ross , après on arrête avec cette pataugeoire

Image: reddit

En parlant de peinture...

Les gens mentent, pas les chiffres

Vlad, laisse jouer un peu ton frère Bibi , tu veux bien?!

Et pour finir, un petit détour chez nos amis britanniques, qui changent de Premier ministre comme de sachet de thé , ces dernières années

Pour finir, le plus important: un peu de vrai photojournalisme de qualité

Et puis un peu de chat charmeur, parce que vous le valez bien. Allez, bisous.

(dsc/dag)