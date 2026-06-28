Trump, son bassin d'algues et la canicule: best of des caricatures de la semaine
Votre actualité hebdomadaire du Trumpistan, à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
Une fois n'est pas coutume: un peu d'actu Suisse pour commencer. Vous avez bien cuit au soleil, cette semaine? Nous aussi 💀
La semaine de #canicule record débute ! - © Chappatte dans La Tribune Dimanche 👉 www.chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 22 juin 2026 à 07:27
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Pendant ce temps, Trump a une piste pour résoudre l'énigme du désastre de son bassin envahi d'algues
Vous n'avez plus le contexte? Comme écrivait notre collègue:
«A Washington, le Reflecting Pool est envahi d'algues, et Trump n'en dort pas la nuit. Il y consacre tout son temps ainsi que d'importantes sommes d'argent»
Qui veut le job?
Bientôt un nouveau drapeau pour matcher la couleur du nouveau bassin du capitole?
Allez, une petite dernière sur cette mare de la discorde
D'accord, on a menti. Un tout dernier Bob Ross, après on arrête avec cette pataugeoire
En parlant de peinture...
Les gens mentent, pas les chiffres
Vlad, laisse jouer un peu ton frère Bibi, tu veux bien?!
Et pour finir, un petit détour chez nos amis britanniques, qui changent de Premier ministre comme de sachet de thé, ces dernières années
Pour finir, le plus important: un peu de vrai photojournalisme de qualité
Et puis un peu de chat charmeur, parce que vous le valez bien. Allez, bisous.
(dsc/dag)
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