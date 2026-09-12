Les cochons noirs d'Atokos sont devenus une attraction pour les touristes dans la mer Ionienne, en Grèce. Image: AFP

Sur cette île «virale», on peut nager avec de petits cochons noirs

Sur l'îlot grec d'Atokos, les touristes se pressent pour barboter avec de petits cochons noirs. Devenue virale sur Instagram et TikTok, cette attraction attire des milliers de visiteurs dans les eaux turquoise de la mer Ionienne.

Will VASSILOPOULOS, Atokos (grèce) / afp

Plus de «International»

Une baignade dans une mer translucide, avec de petits cochons noirs pour compagnons: sur l'îlot privé d'Atokos, dans l'ouest de la Grèce, la scène fait le bonheur des touristes. Et alimente leurs réseaux sociaux. «Jamais de ma vie je n'aurais imaginé que je ferais ça!», s'enthousiasme Jamie Jackson, une Américaine rencontrée par l'AFP lors d'une de ces croisières dites «piggy».

Devant les gorets réunis sur la plage de cette île inhabitée, elle s'émerveille: «Cette toute petite chose est trop mignonne (...), et le simple fait d'être dans son environnement naturel est incroyable.» A quelques mètres, l'opérateur touristique Renato Bisha lance des fruits pour attirer les animaux autour de son bateau.

«L'île est devenue virale grâce aux petits cochons» Renato Bisha, opérateur touristique

«C'est une île unique de la mer Ionienne», poursuit Renato Bisha. Plusieurs fois par jour, il emmène des visiteurs depuis l'île voisine d'Ithaque. Des excursions partent également de Leucade et de Céphalonie.

Une île devenue «Piggy Island»

Longtemps peu connue, Atokos a gagné en visibilité grâce aux photos et aux courtes vidéos de cochons nageant en mer publiées sur Instagram et TikTok. Désormais surnommée «Piggy Island», l'île des cochons accueille des milliers de visiteurs, surtout au plus fort de la saison estivale.

Encore faut-il ne pas avoir peur que l'un d'eux vous fasse un bec. Image: AFP

Selon Renato Bisha, les animaux sont des cochons noirs méditerranéens. Les touristes peuvent nager avec eux, mais aussi s'allonger à leurs côtés sur la plage.«C'est sûr que c'est inhabituel, je n'avais encore jamais vu de cochons sur une plage», raconte Mary Patience, une Ecossaise de 31 ans. L'affluence se fait toutefois sentir. «Il y a beaucoup de monde qui vient mais une fois que ça se calme un petit peu, c'est vraiment agréable et les cochons ont l'air beaucoup plus tranquilles», ajoute-t-elle.

Venu des Etats-Unis, Michael Mcanelly explique que les animaux peuvent venir se coucher tout près des visiteurs lorsque ceux-ci suivent les instructions de l'organisateur.«Je pense que les cochons s'amusent autant que nous!», sourit-il. Simos Gleridis, un comptable grec de 33 ans, se dit pour sa part «impressionné par la manière dont les cochons nagent».

«Ils s'approchent tout près de vous»

«C'est une expérience qui vaut vraiment la peine de venir pour la découvrir.»

Si les cochons nageurs d'Atokos sont devenus une attraction à part entière, l'élevage porcin appartient depuis longtemps à la vie rurale grecque. Le cochon a aussi sa place dans la mythologie. Dans l'Odyssée d'Homère, la magicienne Circé transforme les compagnons d'Ulysse en porcs. Pendant la longue absence du héros, son fidèle porcher Eumée veille sur ses troupeaux… sur l'île voisine d'Ithaque.

Vidéo: watson