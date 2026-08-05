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Malgré le triomphe de L'Odyssée, Samantha Norton est sans travail

Malgré le triomphe de L'Odyssée, cette actrice est sans travail

Acclamée pour son interprétation de Circé dans L'Odyssée de Christopher Nolan, Samantha Morton traverse pourtant une période difficile. L’actrice britannique révèle n’avoir décroché aucun rôle depuis la fin du tournage et relance le débat sur l’âgisme à Hollywood.
05.08.2026, 15:0105.08.2026, 15:01
Anika Jany / watson.de

Aux côtés du dernier volet de Spider-Man, L'Odyssée de Christopher Nolan a récemment signé le week-end le plus lucratif de l’histoire du cinéma. Le film réunit un casting impressionnant, emmené par Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway et Samantha Morton.

This image released by Universal Pictures shows Matt Damon as Odysseus, left, and Zendaya as Athen, in a scene from &quot;The Odyssey.&quot; (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) Film Review ...
L’immense succès de The Odyssey de Christopher Nolan fait l’unanimité.Image: keystone

C’est d'ailleurs cette dernière qui a particulièrement retenu l’attention. Son incarnation de la magicienne Circé est l’une des prestations les plus commentées du film, au point d’être considérée par beaucoup comme la meilleure de L’Odyssée. Un succès critique qui ne s’est pourtant pas traduit par de nouvelles opportunités professionnelles: comme elle l’a récemment confié, elle est sans travail depuis la fin du tournage.

Le tabou de l'âge

Dans le métier d’acteur, les contrats s’enchaînent rarement sans interruption. Invitée du podcast «Happy Sad Confused», Samantha Morton explique que, malgré son rôle majeur dans le film de Christopher Nolan, elle traverse actuellement une période de creux.

«Je n’ai pas travaillé depuis la fin du tournage de L’Odyssée, il y a un an. Pourtant, j’ai d’excellents agents et un manager. Mais au bout du compte, j’ai 49 ans. Je pense être une bonne actrice, mais il y a aussi beaucoup d’autres très bonnes actrices. Vous voyez ce que je veux dire? Les rapports de force dans cette industrie ont profondément changé.»
Vidéo: YouTube/Josh Horowitz

Avec cette déclaration, Samantha Morton remet sur le devant de la scène le débat sur l’âgisme à Hollywood. De plus en plus d’actrices et d’acteurs reconnus expliquent qu’il devient difficile de décrocher des rôles en avançant en âge, dans une industrie en constante évolution et où émergent sans cesse de nouveaux talents.

July 14, 2026, Bronx, New York, USA: Samantha Morton wearing dress by Maison Margiela attends premiere of The Odyssey at AMC Lincoln Square in New York, NY on July 14, 2026. Bronx USA PUBLICATIONxINxG ...
Samantha Morton lors de l’avant-première de L’Odyssée.Image: imago

Malgré cette période d’incertitude, Samantha Morton reste persuadée qu’elle continuera à exercer son métier bien après 80 ans. Elle raconte d’ailleurs que, lorsqu’elle a appris que Christopher Nolan souhaitait la recruter pour L’Odyssée, elle a fondu en larmes.

Pourquoi Matt Damon a été doublé par une femme dans L'Odyssée

Cette opportunité avait une valeur toute particulière pour l’actrice, qui avait laissé passer un rôle dans Le Prestige, réalisé par Christopher Nolan en 2006. Au cours du même entretien, la comédienne de 49 ans reconnaît toutefois que son métier est jalonné de doutes, d’obstacles et d’incertitudes.

«Il y a eu des périodes où les choses ne se passaient pas comme je l’espérais. J’étais profondément malheureuse, tant sur le plan créatif que financier, parce que j’ai trois enfants, un prêt hypothécaire et une vie à assumer.»

Grâce à son interprétation de Circé dans L'Odyssée, Samantha Morton fait déjà figure de favorite au début de la saison des récompenses. Les spéculations vont bon train et beaucoup estiment que, malgré une apparition d’une dizaine de minutes seulement, elle sera nommée à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

(traduit et adapté par mbr)

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