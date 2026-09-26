Tel russe tel américain? Image: capture d'écran/bluesky

Tel Vlad tel Trump? Les meilleures caricatures de la semaine

Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!



Comment s'est passée votre semaine?

Image: reddit

Pour Melania , ça n'a pas l'air d'être la grande forme, en tout cas



Image: reddit

Pendant ce temps, la grande bromance de la géopolitique contemporaine continue

Et la petite soeur

De tendres souvenirs d'enfance

On attend le remake

Une pensée pour nos consoeurs et confrères aux Etats-Unis

First Amendment For @rawstory.com For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22 septembre 2026 à 19:49

...Mais ce n'est de fait pas Trump qui a lancé le trend du muselage de la presse

Allez, on finit sur un nombre impair avec un sujet rien à voir (ou pas?)

Allez, pour changer des vidéos d'animaux mignons



Cette fois on vous laisse sur une petite recommandation ciné du week-end (tout ce qu'il y a de plus léger, oui...) How to Live on Earth ou Comment vivre sur terre est un nouveau documentaire de qualité axé environnement, sorti sur YouTube le 20 septembre 2026. Le film est narré par l'acteur britannique Benedict Cumberbatch. Vidéo: YouTube/Open Planet

(dsc/dag)