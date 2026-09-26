Tel Vlad tel Trump? Les meilleures caricatures de la semaine
Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!
Comment s'est passée votre semaine?
Pour Melania, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, en tout cas
Pendant ce temps, la grande bromance de la géopolitique contemporaine continue
Et la petite soeur
De tendres souvenirs d'enfance
Trump TV 📺 *From the Creators of “The Apprentice.”— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 22 septembre 2026 à 18:17
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On attend le remake
Une pensée pour nos consoeurs et confrères aux Etats-Unis
First Amendment For @rawstory.com For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22 septembre 2026 à 19:49
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...Mais ce n'est de fait pas Trump qui a lancé le trend du muselage de la presse
Trump getting tips from his good buddy Putin— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 22 septembre 2026 à 14:48
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Allez, on finit sur un nombre impair avec un sujet rien à voir (ou pas?)
Artificial Intelligence and Human intelligence. AI is making us stupid. #AI #IA #dessindepresse #editorialcartoon— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 22 septembre 2026 à 10:53
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Allez, pour changer des vidéos d'animaux mignons
Cette fois on vous laisse sur une petite recommandation ciné du week-end (tout ce qu'il y a de plus léger, oui...)
(dsc/dag)
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