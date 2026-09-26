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Tel Vlad tel Trump? Les meilleures caricatures de la semaine

trump poutine
Tel russe tel américain?Image: capture d'écran/bluesky

Tel Vlad tel Trump? Les meilleures caricatures de la semaine

Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
26.09.2026, 20:2126.09.2026, 20:26

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!

Comment s'est passée votre semaine?

reddit
Image: reddit

Pour Melania, ça n'a pas l'air d'être la grande forme, en tout cas

reddit
Image: reddit

Pendant ce temps, la grande bromance de la géopolitique contemporaine continue



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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 25 septembre 2026 à 08:41

Et la petite soeur

Mini Vlad…

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24 septembre 2026 à 15:13

De tendres souvenirs d'enfance

Trump TV 📺 *From the Creators of “The Apprentice.”

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 22 septembre 2026 à 18:17

On attend le remake

My latest cartoon.

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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 22 septembre 2026 à 21:23

Une pensée pour nos consoeurs et confrères aux Etats-Unis

First Amendment For @rawstory.com For a behind-the-scenes look at my creative process, sketches, videos, and works in progress, subscribe at: nickanderson.substack.com.

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22 septembre 2026 à 19:49

...Mais ce n'est de fait pas Trump qui a lancé le trend du muselage de la presse

Trump getting tips from his good buddy Putin

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 22 septembre 2026 à 14:48

Allez, on finit sur un nombre impair avec un sujet rien à voir (ou pas?)

Artificial Intelligence and Human intelligence. AI is making us stupid. #AI #IA #dessindepresse #editorialcartoon

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— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 22 septembre 2026 à 10:53

Allez, pour changer des vidéos d'animaux mignons

Cette fois on vous laisse sur une petite recommandation ciné du week-end (tout ce qu'il y a de plus léger, oui...)

How to Live on Earth ou Comment vivre sur terre est un nouveau documentaire de qualité axé environnement, sorti sur YouTube le 20 septembre 2026. Le film est narré par l'acteur britannique Benedict Cumberbatch.Vidéo: YouTube/Open Planet

(dsc/dag)

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