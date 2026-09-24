Retour aux décors physiques à Matamata: le plateau de la Comté reprend vie pour le nouveau volet de la saga.

Il y a un détail prometteur dans le prochain «Seigneur des Anneaux»

Publiées sur TikTok à l'occasion du Hobbit Day, les premières photos du tournage de The Hunt for Gollum ramènent les spectateurs en Nouvelle-Zélande. Entre décors réels et retour d'Elijah Wood, le film signé Andy Serkis joue à fond la carte du retour aux sources.

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Les fans du Seigneur des Anneaux et les inconditionnels de la Terre du Milieu les attendaient avec impatience: on a enfin les premières images du tournage de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Celles-ci ont été diffusées le 22 septembre, jour de l'anniversaire de Bilbon et Frodon, baptisé pour l'occasion «Hobbit Day». Et, pour une raison qui échappe encore un peu aux observateurs, ces clichés ont été publiés en exclusivité sur le compte TikTok de Warner Bros.. Un choix marketing curieux, selon Ecran Large, qui n'a pourtant pas gâché le plaisir des passionnés, tant les visuels s'avèrent prometteurs.

Car oui, sur ces images, l'on croit presque sentir l'herbe coupée de la Comté et entendre grincer les portes rondes de Cul-de-Sac. Prises sur le vif à Matamata, sur le mythique plateau de Hobbiton en Nouvelle-Zélande, ces prises de vue marquent le grand retour des décors en dur. Loin de l'esthétique lissée et de l'orgie de fonds verts synthétiques reprochée aux Anneaux de Pouvoir, Warner Bros. fait le pari du «cinéma à l'ancienne», assure Numerama. La lumière est naturelle, la mousse pousse sur les fenêtres et la poussière s'accroche aux costumes de laine.

Au milieu de ce cadre bucolique, on aperçoit Andy Serkis en pleine action. L'interprète emblématique de Gollum ne se contente pas de reprendre son rôle phare: il passe également derrière la caméra en tant que réalisateur du projet. Pour orchestrer cette machine à remonter le temps, il peut compter sur le soutien précieux de Peter Jackson, présent cette fois-ci à la production aux côtés de New Line et Warner Bros..

Mais la silhouette qui a le plus fait parler d'elle reste sans doute ce Hobbit vu de dos, boucles brunes au vent, sur le point de franchir le seuil d'une maison d'Cul-de-Sac. Le retour d'Elijah Wood sous les traits de Frodon Sacquet est désormais bel et bien confirmé. Pour lui permettre de retrouver ses traits d'il y a vingt-cinq ans sans altérer son jeu sur le plateau, la production aura recours à de légères touches de rajeunissement numérique (de-aging). Il ne sera d'ailleurs pas le seul habitué à revenir, puisque Ian McKellen devrait à nouveau prêter ses traits au magicien Gandalf.

Côté scénario, The Hunt for Gollum s'intercale chronologiquement entre l'anniversaire de Bilbon et le départ de la communauté de l'Anneau. Le récit se focalise sur la traque menée par Aragorn (désormais incarné par Jamie Dornan) pour retrouver la créature avant qu'elle ne livre les secrets de l'Anneau Unique aux forces de Sauron.

Le casting s'enrichira également de nouvelles têtes d'affiche telles que Kate Winslet, Anya Taylor-Joy ou encore Leo Woodall.

Il faudra toutefois s'armer d'un peu de patience avant de fouler à nouveau la terre de la Comté: la sortie en salles est calée au mois de décembre 2027.

Les clichés en question

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

(jod)