Orelsan sort un nouvel album avec Pharrell Williams

Reportage

Antisémitisme: des milliers de juifs ont fui la banlieue parisienne

Alors que s'est ouvert lundi à Paris le procès des auteurs présumés du meurtre d'une retraitée juive, l'inquiétude demeure forte parmi de nombreux Français juifs. Rencontre en banlieue parisienne.

La première fois, les inconnus ont volé des cartes de crédit, des bijoux et un scooter. Après que Stella Bensignor a déposé plainte au commissariat de police de Romainville (une commune de la Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris), ils sont revenus. «Ils ont griffonné "Juif" et "Israël" en grosses lettres sur les portières de ma voiture», raconte cette Française de confession juive, choquée par cette agression. «Je ne tenais plus sur mes jambes, je me suis mise à trembler. Et …